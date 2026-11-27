Prințul Harry și Meghan Markle nu ar urma să participe la slujba de Crăciun organizată de prințesa Catherine la Westminster Abbey, pe 11 decembrie, potrivit unor comentarii făcute de experți regali citați de presa britanică, potrivit publicației Daily Express. Evenimentul „Together at Christmas”, devenit o tradiție anuală inițiată de Kate în 2020, va reuni aproximativ 1.600 de invitați și va pune accent pe bunătate, solidaritate și sprijin reciproc.

Absența ducilor de Sussex este discutată în presa britanică în contextul revenirii lor în Regatul Unit și al mai multor angajamente publice ale familiei regale. Deocamdată, nu există o confirmare oficială a faptului că Harry și Meghan au fost excluși sau că ar fi primit, ori nu, o invitație la eveniment.

Prințul Harry și Meghan Markle nu ar fi fost invitați la slujba de Crăciun organizată de Catherine, Prințesa de Wales, la Westminster Abbey, pe 11 decembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de The Mail on Sunday și preluate ulterior de presa britanică. Evenimentul „Together at Christmas” va reuni aproximativ 1.600 de invitați și va celebra importanța bunătății, a iubirii și a grijii față de ceilalți.

Informația privind absența ducilor de Sussex nu a fost confirmată oficial de Palatul Kensington. Subiectul a fost discutat însă în podcastul Palace Confidential, unde jurnaliști specializați în relatări despre familia regală britanică au analizat posibilitatea ca Harry și Meghan să nu figureze pe lista invitaților, în contextul relațiilor tensionate dintre cele două familii.

Charlotte Griffiths, editor-at-large al Mail on Sunday, a afirmat în podcast că, din informațiile pe care le are, Harry și Meghan nu ar fi invitați la evenimentul organizat de prințesa Catherine.

Richard Kay, editor-at-large al Daily Mail, a comentat că o eventuală invitație adresată ducilor de Sussex ar fi fost în concordanță cu spiritul sărbătorilor, care presupun reconciliere și reunirea familiilor.

„Crăciunul ar trebui să fie o perioadă a reconcilierii, în care familiile se reunesc”, a spus acesta, potrivit relatării publicate de Express. Jurnalistul a sugerat că situația actuală indică faptul că Harry și Meghan rămân în afara unor reuniuni familiale importante.

Kay a mai susținut că prezența celor doi ar putea atrage atenția în mod disproporționat asupra lor, eclipsând alte momente ale slujbei. Aceste comentarii reprezintă opiniile jurnaliștilor, nu o explicație oficială a organizatorilor privind lista invitaților.

Slujba „Together at Christmas” va avea loc vineri, 11 decembrie, la Westminster Abbey, iar printre participanți se vor număra persoane recunoscute pentru contribuțiile aduse comunităților lor.

Potrivit anunțului oficial al Westminster Abbey, ediția din acest an va evidenția modalitățile prin care oamenii oferă sprijin în familie, în comunitate și în viața de zi cu zi, contribuind la sentimentul de apartenență și la reducerea izolării.

Evenimentul va include colinde tradiționale și contemporane, lecturi și momente artistice susținute de invitați. Prințesa Catherine organizează această slujbă din 2021, iar ediția din 2026 este cea de-a șasea.

Prințul William, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis sunt așteptați să participe alături de Catherine la slujba din acest an. În edițiile precedente, evenimentul a reunit membri ai familiei regale, personalități publice și oameni implicați în activități caritabile sau comunitare.

Slujba va fi înregistrată și difuzată de ITV1 și ITVX în Ajunul Crăciunului, potrivit informațiilor publicate de Westminster Abbey și ITV News.

Absența lui Harry și Meghan de la eveniment este relatată de presa britanică, însă nu există, deocamdată, o confirmare oficială privind invitațiile adresate celor doi. Slujba de la Westminster Abbey rămâne unul dintre evenimentele festive importante organizate de prințesa Catherine, cu participarea unor invitați din afara familiei regale.