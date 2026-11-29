Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) respinge categoric avertismentele lansate recent de comercianți privind o posibilă criză în aprovizionarea cu carne de porc în perioada Sărbătorilor. Reacția oficialilor vine după intrarea în vigoare a unui nou ordin comun care obligă magazinele să comercializeze carnea proaspătă de porc în cel mult 8 zile de la sacrificarea animalului.

Reprezentanții instituției cataloghează aceste avertismente drept „scenarii alarmiste” care invocă „o așa-zisă «incertitudine»” pe piață, precizând că noile reguli vizează exclusiv eliminarea practicilor comerciale înșelătoare.

Potrivit informațiilor transmise de minister, reglementarea nu blochează sub nicio formă accesul produselor pe piață, ci impune reguli stricte de transparență pentru protejarea cumpărătorilor.

„Ordinul comun MADR - ANSVSA - ANPC (nr. 316/1.023/711/2026) nu blochează aprovizionarea pieței cu carne de porc, ci scoate din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme, care erau vândute în mod înșelător drept marfă proaspătă. Actul normativ stabilește o regulă elementară de bun-simț comercial și sanitar-veterinar: produsul comercializat la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de «carne proaspătă de porc refrigerată» trebuie să fie realmente proaspăt, adică să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte”, precizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Totodată, autoritățile clarifică regimul produselor aduse din afara țării. Carnea provenită din importuri congelate poate fi vândută în continuare fără restricții, însă doar sub forma în care a fost livrată. Aceasta trebuie să fie comercializată exclusiv congelată, cu data congelării și termenul de valabilitate afișate vizibil pe etichetă, ori să fie direcționată către fabricile de procesare.

„Ordinul interzice expres reintroducerea cărnii anterior congelate în circuitul de vânzare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare”, menționează MADR.

Oficialii combat și teza conform căreia intervalul de 8 zile ar fi insuficient pentru ca marfa să ajungă în farfuria consumatorilor, arătând că o astfel de ipoteză „ignoră realitatea tehnologică a abatoarelor și a fluxurilor logistice interne”.

„Pe circuitul național (fermă - abator - unitate de tranșare - magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6-7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor”, explică sursa citată.

În plus, reprezentanții ministerului subliniază că marile rețele comerciale dețin deja mecanisme pentru susținerea producătorilor locali, aliniate la politicile europene privind lanțurile scurte de aprovizionare.

„Aceste fluxuri funcționează zilnic și demonstrează că aprovizionarea rapidă de la abator la raft este pe deplin realizabilă”, adaugă sursa citată.

Noua măsură legislativă are ca obiectiv principal eliminarea unor fenomene semnalate frecvent în piață, prin care marfa veche ajungea să fie vândută ca produs proaspăt. Potrivit ministerului, ordinul „răspunde direct” nevoii de a stopa „practicile prin care loturi de carne cu vechime ridicată sau congelată erau decongelate, reambalate și reetichetate în unitățile de tranșare”, procedee prin care li se prelungea „artificial” termenul de valabilitate.

„Totodată, un termen clar de 8 zile de la sacrificare descurajează blocarea depozitelor cu marfă refrigerată adusă de la mii de kilometri și determină comercianții să își calibreze comenzi predictibile, pe fluxuri scurte, reducând astfel risipa alimentară și garantând calitatea organoleptică și siguranța microbiologică a produsului”, adaugă sursa citată.

Oficialii MADR susțin că aplicarea acestor norme va genera „o claritate mai mare” la raft, „eliminând frauda” legată de prospețimea produselor din supermarketuri.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le transmite românilor că aprovizionarea de Sărbători nu este în pericol și acuză interesele din spatele campaniei de alarmare a populației. În opinia sa, cei care „induc această teamă” urmăresc de fapt să protejeze „vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă”.

„Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toți să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină. Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Poziția tranșantă a ministerului vine ca răspuns la nemulțumirile exprimate de Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR). Cele două organizații au avertizat recent asupra riscului apariției unor blocaje în aprovizionarea cu carne de porc înainte de Crăciun din cauza acestui act normativ.

Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC, care urmează să intre în vigoare la data de 19 decembrie 2026, este contestat de actorii din retail, care reclamă că termenul de 8 zile este aproape imposibil de respectat pentru parcurgerea întregului lanț operațional, de la tranșare și transport până la vânzarea la raft și consumul final.