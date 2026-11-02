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Blocajul de la Curtea Constituțională aruncă Polonia într-o nouă criză politică. Judecătorii aleși de Parlament, ținuți în afara instituției

Blocajul de la Curtea Constituțională aruncă Polonia într-o nouă criză politică. Judecătorii aleși de Parlament, ținuți în afara instituțieiSursa foto: Facebook/Donald Tusk
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Din cuprinsul articolului

Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe președintele Karol Nawrocki că întreține conflictul de la Curtea Constituțională, unde mai mulți judecători aleși de parlament nu își pot începe activitatea. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful guvernului a susținut că blocajul poate fi depășit fără modificarea Constituției și l-a acuzat pe președinte că a ales confruntarea, relatează agenția dpa.

Tusk a afirmat că Nawrocki ar trebui să recunoască judecătorii aleși legal de parlament, ceea ce le-ar permite să își înceapă activitatea în instanță. Premierul a susținut că președintele a preferat până acum „calea confruntării violente”.

Conflictul de la Curtea Constituțională a escaladat

Disputa dintre cele două tabere politice privind componența Curții Constituționale s-a intensificat vineri, după ce pe site-ul instituției a fost publicat un anunț potrivit căruia președintele acesteia, Bogdan Swieczkowski, și adjunctul său au fost suspendați temporar din funcții.

Conform aceluiași anunț, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska urma să preia conducerea instanței în calitate de președinte interimar.

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Karol Nawrocki B9

Karol Nawrocki B9 / sursa foto: captura video

Criza are la bază disputa privind numirea judecătorilor constituționali. Partidul naționalist conservator Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare între 2015 și 2023, a numit în instanță judecători apropiați politic de formațiune. După schimbarea guvernului, coaliția condusă de Donald Tusk a încercat să ocupe posturile vacante din cadrul Curții.

Cinci judecători aleși de parlament nu pot intra în funcție

Anna Korwin-Piotrowska face parte dintre cei cinci judecători constituționali nominalizați de parlament, dar care nu și-au putut începe activitatea deoarece președintele Karol Nawrocki refuză să îi investească.

Cei cinci au depus jurământul în parlament, însă Bogdan Swieczkowski nu le-a permis accesul în sediul Curții Constituționale.

O nouă confruntare este posibilă marți

Tensiunile ar putea crește din nou marți, când Anna Korwin-Piotrowska a convocat o adunare generală a tuturor judecătorilor constituționali.

Organismul poate lua decizii importante privind activitatea instanței. Printre atribuțiile sale se numără aprobarea urmăririi penale a judecătorilor constituționali și stabilirea pensionării unui judecător în cazul unei incapacități permanente de a-și îndeplini atribuțiile, potrivit dpa.

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