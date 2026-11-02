Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe președintele Karol Nawrocki că întreține conflictul de la Curtea Constituțională, unde mai mulți judecători aleși de parlament nu își pot începe activitatea. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful guvernului a susținut că blocajul poate fi depășit fără modificarea Constituției și l-a acuzat pe președinte că a ales confruntarea, relatează agenția dpa.

Tusk a afirmat că Nawrocki ar trebui să recunoască judecătorii aleși legal de parlament, ceea ce le-ar permite să își înceapă activitatea în instanță. Premierul a susținut că președintele a preferat până acum „calea confruntării violente”.

Disputa dintre cele două tabere politice privind componența Curții Constituționale s-a intensificat vineri, după ce pe site-ul instituției a fost publicat un anunț potrivit căruia președintele acesteia, Bogdan Swieczkowski, și adjunctul său au fost suspendați temporar din funcții.

Conform aceluiași anunț, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska urma să preia conducerea instanței în calitate de președinte interimar.

Criza are la bază disputa privind numirea judecătorilor constituționali. Partidul naționalist conservator Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare între 2015 și 2023, a numit în instanță judecători apropiați politic de formațiune. După schimbarea guvernului, coaliția condusă de Donald Tusk a încercat să ocupe posturile vacante din cadrul Curții.

Anna Korwin-Piotrowska face parte dintre cei cinci judecători constituționali nominalizați de parlament, dar care nu și-au putut începe activitatea deoarece președintele Karol Nawrocki refuză să îi investească.

Cei cinci au depus jurământul în parlament, însă Bogdan Swieczkowski nu le-a permis accesul în sediul Curții Constituționale.

Tensiunile ar putea crește din nou marți, când Anna Korwin-Piotrowska a convocat o adunare generală a tuturor judecătorilor constituționali.

Organismul poate lua decizii importante privind activitatea instanței. Printre atribuțiile sale se numără aprobarea urmăririi penale a judecătorilor constituționali și stabilirea pensionării unui judecător în cazul unei incapacități permanente de a-și îndeplini atribuțiile, potrivit dpa.