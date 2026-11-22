O rachetă de croazieră rusească Kh-101 care s-a prăbușit în estul Poloniei, în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei din 20 noiembrie, a fost identificată de autoritățile poloneze, iar investigația a scos la iveală detalii privind proveniența și modul în care s-a produs incidentul, potrivit The Kyiv Independent. Cazul este investigat de procurorii polonezi, după ce mai multe obiecte aeriene au pătruns în spațiul aerian al țării.

Incidentul din apropierea localității Nowy Lipowiec, în regiunea Lublin, a avut loc în timpul unui atac aerian rusesc de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au confirmat că trei obiecte aeriene au ajuns pe teritoriul țării, iar unul dintre acestea a fost identificat drept o rachetă Kh-101. Nu au fost raportate victime.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul privind ancheta, racheta Kh-101 a fost fabricată în Rusia în ultimul trimestru al anului 2024. Data fabricației este un element relevant pentru investigatori, deoarece poate contribui la stabilirea provenienței armamentului și la analiza componentelor recuperate de la locul prăbușirii.

Kh-101 este o rachetă de croazieră utilizată de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei. Identificarea modelului în cazul incidentului din Polonia a fost anunțată de ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, în urma evenimentelor din 20 noiembrie.

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, racheta ar fi explodat în aer înainte de a ajunge la sol. Fragmentarea în urma detonării ar fi dus la dispersarea resturilor pe o suprafață mai largă, ceea ce a necesitat intervenția echipelor de specialiști pentru colectarea și examinarea probelor.

Ministrul polonez al Apărării a anunțat că, în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 20 noiembrie, trei obiecte aeriene au încălcat spațiul aerian polonez și au ajuns în trei zone diferite.

Unul a fost identificat în apropiere de Nowy Lipowiec, altul a căzut în zona Rudnik nad Sanem, iar al treilea, descris drept o dronă cu propulsie reactivă, a ajuns în apropiere de Mołodycz. Incidentul a determinat intervenția autorităților militare și a echipelor de investigație, care au securizat zonele și au verificat resturile recuperate.

Autoritățile au precizat că nu au existat victime în urma incidentelor. Situația a fost monitorizată de structurile de securitate poloneze în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei și al riscurilor asociate încălcării spațiului aerian al unui stat NATO.

În contextul atacurilor rusești, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Uniunii Europene intensificarea măsurilor împotriva industriei de apărare a Rusiei și a rețelelor care facilitează procurarea componentelor electronice utilizate în producția de armament.

Problema accesului Rusiei la componente tehnologice și la materiale necesare fabricării rachetelor rămâne una dintre temele centrale ale discuțiilor privind sancțiunile internaționale. Kievul susține că restricțiile trebuie să vizeze inclusiv intermediarii și rețelele prin care produse cu utilizare civilă ajung să fie folosite în echipamente militare.

Investigațiile privind obiectele care au ajuns pe teritoriul Poloniei urmăresc stabilirea traseului, a caracteristicilor tehnice și a circumstanțelor exacte ale incidentelor. Identificarea rachetei Kh-101 și examinarea fragmentelor reprezintă elemente ale anchetei, în contextul unei încălcări a spațiului aerian polonez în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei.