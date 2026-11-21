Un elicopter rusesc este suspectat că a încălcat spațiul aerian al Finlandei sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în apropierea orașului Loviisa, de pe coasta Golfului Finlandei, potrivit EuroNews. Autoritățile finlandeze investighează incidentul, care ar putea avea legătură cu operațiunile de salvare și monitorizare a unei nave rusești avariate în urma unui atac cu drone.

Potrivit Ministerului finlandez al Apărării, elicopterul ar fi pătruns aproximativ 4,1 kilometri în spațiul aerian al țării. Incidentul a avut loc la ora 12:34, iar autoritățile nu au precizat, deocamdată, cât timp a rămas aparatul în zona respectivă.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a declarat că presupusa încălcare a spațiului aerian ar putea fi asociată operațiunilor de salvare sau supraveghere desfășurate în legătură cu un cargou rusesc avariat în Golful Finlandei.

Forțele de Apărare ale Finlandei și Garda de Frontieră gestionează situația în colaborare cu celelalte autorități. Garda de Frontieră finlandeză este responsabilă de investigarea incidentului.

Deocamdată, oficialii nu au oferit informații suplimentare despre tipul elicopterului sau despre circumstanțele exacte în care acesta ar fi intrat în spațiul aerian finlandez.

Incidentul aerian a avut loc în aceeași zi în care un cargou rusesc a fost lovit de drone în apele internaționale ale Golfului Finlandei, la vest de insula Gogland. Nava a fost avariată și a izbucnit un incendiu la bord, iar ulterior a ajuns în apele teritoriale finlandeze.

Autoritățile finlandeze au intervenit pentru gestionarea situației, inclusiv pentru pregătirea unor eventuale operațiuni de salvare și pentru prevenirea riscurilor de poluare.

#BREAKING: 🇫🇮🇷🇺 A Russian helicopter is suspected of violating Finnish airspace near Loviisa It reportedly pushed about 4.1 kilometres into Finnish territory at 12:34 PM, Finland's Defence Ministry says #Finland #Russia — Twilight (@TwilightDewy) November 21, 2026

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și Euronews, autoritățile ruse au afirmat că nava a fost atacată de două drone. Identitatea celor care au lansat atacul nu a fost confirmată oficial.

În urma incidentului, Finlanda a introdus măsuri temporare de restricționare a traficului aerian și maritim în partea estică a Golfului Finlandei, pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Incidentul cu elicopterul rusesc survine într-o perioadă în care statele din regiunea baltică monitorizează atent activitățile aeriene și maritime, pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor cu drone raportate în apropierea granițelor NATO.

Autoritățile finlandeze nu au calificat deocamdată incidentul drept o încălcare intenționată a spațiului aerian. Ancheta urmează să stabilească circumstanțele în care elicopterul ar fi pătruns în teritoriul aerian al Finlandei.

Situația este monitorizată de instituțiile finlandeze, iar informațiile suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce investigația avansează.