O explozie urmată de un incendiu a avut loc duminică, 22 noiembrie, la bordul unei nave rusești ancorate în baza navală din Benghazi, Libia, iar autoritățile locale suspectează că incidentul ar fi fost provocat de un atac cu drone, potrivit agenției Reuters. Ancheta este în desfășurare, iar până în prezent nu a fost revendicată responsabilitatea pentru atac.

Nava se afla în port pentru alimentare cu combustibil și aprovizionare, în cadrul unei opriri efectuate în timpul călătoriei de întoarcere spre Rusia.

Incidentul a provocat răniți, însă nu au fost raportate decese. Numărul victimelor și identitatea acestora nu au fost comunicate.

Guvernul din estul Libiei a anunțat că primele rezultate ale investigației indică o posibilă lovitură cu drone asupra navei rusești aflate în portul Benghazi. Explozia a declanșat un incendiu, iar echipele de intervenție au acționat pentru stingerea flăcărilor și securizarea zonei.

Potrivit autorităților, nava făcuse escală în port în baza unor acorduri de cooperare maritimă dintre Rusia și administrația din estul Libiei. Nu au fost dezvăluite numele vasului, tipul acestuia sau detalii despre încărcătura transportată.

Guvernul libian a precizat că infrastructura portuară și instalațiile bazei navale, inclusiv depozitele, nu au fost afectate. Activitățile portuare urmau să fie reluate după încheierea intervenției și securizarea perimetrului.

Autoritățile ruse nu au transmis, până la momentul publicării informațiilor, un punct de vedere oficial cu privire la explozie. De asemenea, nicio organizație sau grupare nu și-a asumat responsabilitatea pentru presupusul atac.

BREAKING AND UNUSUAL An explosion targets the Russian corvette Mercury (Project 20380) inside the port of Benghazi while it was docked for refueling. Ukrainian and Western media have circulated footage of the explosion and fire, alongside claims that the vessel was targeted. Reports indicate the presence of around 200 Ukrainian personnel and specialists operating drones in western Libya (Misrata, Tripoli, and Zawiya), in cooperation with the Dbeibeh government, to undermine growing Russian-Libyan maritime and logistical cooperation in the Mediterranean. So far, there has been no official confirmation of the vessel's identity or the extent of the damage. The West is taking its recklessness too far. The gates of hell will be opened across all of Europe. — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 22, 2026

Potrivit Associated Press, autoritățile libiene și cele ruse au demarat o investigație comună pentru a stabili circumstanțele incidentului, originea atacului și persoanele sau grupurile implicate.

Incidentul are loc într-un context regional complicat, în care Rusia își menține relațiile militare și logistice cu structurile de putere din estul Libiei. Țara nord-africană este divizată politic și administrativ, fiind controlată de structuri rivale, cu centre de putere în Tripoli și în est.

Executivul din estul Libiei a calificat incidentul drept o încălcare a suveranității naționale și o amenințare la adresa securității maritime. Autoritățile au anunțat că vor lua măsuri juridice și diplomatice împotriva celor identificați drept responsabili.

În comunicatul oficial, guvernul a transmis că nu va permite ca porturile, teritoriul sau apele teritoriale ale Libiei să fie folosite pentru reglarea conflictelor internaționale.

Ancheta urmează să clarifice dacă explozia a fost provocată de un atac extern și să stabilească natura exactă a incidentului. Până la confirmarea oficială a cauzei, ipoteza unui atac cu drone rămâne una investigată de autorități.