Un incendiu puternic a fost raportat în zona rafinăriei Novoșahtinsk, din regiunea rusă Rostov, în noaptea de 22 spre 23 noiembrie, pe fondul unui atac cu drone atribuit Ucrainei.

Informațiile inițiale indicau lovirea instalației petroliere, însă relatările actualizate menționează și un alt posibil obiectiv afectat: o companie de combustibili din apropiere. Amploarea pagubelor nu a fost verificată independent.

Canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au relatat că rafinăria Novoșahtinsk, cunoscută sub abrevierea NZNP, ar fi fost atacată de drone ucrainene. Imaginile distribuite online arată o lumină puternică pe cerul nopții, iar localnicii au semnalat explozii și activitatea apărării antiaeriene, potrivit The Kyiv Independent. Publicația precizează că nu a putut verifica independent țintele exacte și dimensiunea distrugerilor.

O actualizare publicată de Ukrainska Pravda, care citează analiza imaginilor realizată de Astra, introduce o rezervă: în direcția incendiului se află atât rafinăria, cât și compania TATA-GAZ, specializată în comercializarea, depozitarea și transportul combustibililor. Prin urmare, imaginile disponibile nu stabilesc care dintre cele două obiective a fost afectat.

Potrivit Statului Major ucrainean, citat de presa de la Kiev, instalația poate procesa aproximativ 7,5 milioane de tone de petrol anual și participă la aprovizionarea forțelor ruse cu produse petroliere.

Rafinăria a mai fost vizată de atacuri, inclusiv în august și septembrie 2026. Repetarea loviturilor arată importanța acordată de Kiev infrastructurii de combustibili din sudul Rusiei.

Relatarea The Kyiv Independent indică și un posibil atac asupra stației de pompare a petrolului Kaleykino, din apropierea orașului Almetievsk, în republica Tatarstan. Informația este atribuită canalului Exilenova+, care a distribuit imagini prezentate drept un incendiu la instalație.

Separat, agenția regională Tatar-inform a relatat că, în dimineața de 23 noiembrie, autoritățile au introdus alerta de atac cu drone în Almetievsk, Bugulma, Leninogorsk și Bavlî. Alerta confirmă existența unei amenințări. În sursele consultate de evz.ro nu apare o confirmare independentă a pagubelor produse la Kaleykino în această nouă noapte de atacuri.

Reuters relata pe 18 noiembrie, citând două surse din industrie, că volumul zilnic procesat de rafinăriile ruse coborâse de la peste 700.000 de tone, la sfârșitul lui octombrie, la aproximativ 400.000 de tone. Sursele estimau o scădere de 45% și întreruperi la 15 dintre cele 35 de mari rafinării.

Totuși, media din noiembrie era cu numai 5–10% sub nivelurile din septembrie și octombrie, deoarece reducerea activității se produsese treptat. Cifra de 45% privește ritmul zilnic de rafinare, nu extracția petrolului și nici distrugerea definitivă a capacității industriale.