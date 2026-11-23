Vladimir Putin: „Ucrainenii sunt doar material consumabil pentru occidentalii care vor să facă bani pe spinarea lor. Democrația din UE a ajuns o farsă, uitați-vă la România.” Este o minciună, un fake, cum îi zice mai nou. Nu că Putin nu ar fi în stare să debiteze așa ceva. Nu că n-ar hali-o mulți români dornici să-l facă mândru de ei și să-i deschidă ușa din spate a țării. I-ar lichida primii, dar asta este o altă discuție.

Eram până de curând convins că nu există fiu, nepot, strănepot și tot așa, să nu știe de la înaintașii lui, direct sau indirect, ce au pătimit românii cu vecinii lor de la Răsărit. N-o să mă apuc să listez crimele, jafurile, violurile și tâlhăriile comise împotriva poporului meu. Cine nu știe poate scăpa din capcana ignoranței foarte ușor: s-au scris hectare de coli tipografice, fie de carte, fie de ziar, pe acest subiect tragic.

Eram, cum ziceam, foarte sigur că toate sunt lucruri știute, intrate în conștiința colectivă și că nu există român cu mintea și sufletul întregi care să nu țină intactă în memorie această zestre neagră. Lor mă adresez, pentru că pe cei mai mulți nu-i consider vinovați de faptul că nu avut cine să le transmită adevărurile crude care le-au marcat poporul.

Să nu se sperie, nu le voi ține un curs de Istorie, cu date și întorsături complicate, nici unul de Psihologie transgenerațională, din care să descopere cât de dezmoșteniți sufletește sunt. Le voi prezenta doar o listă. O simplă listă poate fi citită de oricine, oricât de sărac cu duhul ar fi, sau cel puțin așa nădăjduiesc.

Istoricii au consemnat 12 invazii militare ale Imperiului Țarist și ale URSS în spațiul românesc. Pe toate, înaintașii noștri mai apropiați sau mai îndepărtați le-au trăit pe propria suferință și nu puțini, le-au plătit cu viața. Să le vedem în ordine cronologică.

1711, Campania de la Prut: Trupele țariste pătrund în Moldova în contextul alianței lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare, urmată de înfrângerea de la Stănilești.

1735-1739, Războiul Ruso-Turc: Armata țaristă ocupă părți din Moldova.

1768-1774, Războiul Ruso-Turc: Trupele rusești ocupă Moldova și Țara Românească; conflictul se încheie prin Tratatul de la Kuciuk-Kainargi.

1787-1792, Războiul Ruso-Turc: Noi operațiuni militare în principate și extinderea influenței rusești spre Nistru.

1806-1812, Războiul Ruso-Turc: Trupele țariste ocupă principatele; prin Pacea de la București (1812), Imperiul Țarist anexează partea de est a Moldovei (Basarabia).

1828-1829, Războiul Ruso-Turc: Ocupație militară a principatelor, urmată de Tratatul de la Adrianopol și de regimul Regulamentului Organic.

1848-1849: Intervenție militară țaristă, alături de trupele otomane și habsburgice, pentru înăbușirea revoluției din Țara Românească și Moldova.

1853-1854, Războiul Crimeii: Ocuparea principatelor de către armata țaristă la începutul conflictului.

1877-1878, Războiul de Independență: Trupele ruse traversează teritoriul României spre sudul Dunării; la final, Rusia impune României cedarea sudului Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail) în schimbul Deltei Dunării și Dobrogei.

1916-1917, Primul Război Mondial: Trupe ruse staționează în Moldova pe Frontul de Răsărit, iar în 1917-1918 apar tensiuni și incidente armate legate de bolșevizarea unor unități și de retragerea lor.

Iunie 1940: În urma ultimatumurilor sovietice din 26 iunie 1940, Armata Roșie ocupă și anexează Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța.

1944-1958, Ocupația sovietică a României: După 23 august 1944, Armata Roșie intră pe teritoriul României (inclusiv în București), impune condițiile armistițiului din 12 septembrie 1944 și menține trupe de ocupație până la retragerea oficială din vara anului 1958.

Tragedia este că toate aceste nenorociri prin care au trecut înaintașii lor sunt necunoscute multor români. Mai mult, chiar și atunci când află, nu sunt capabili să înțeleagă faptul că această listă se poate extinde într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat cu încă un punct.