Mai mulți cetățeni ruși, printre care persoane cu legături în anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov, în industria militară a Rusiei și în mediul infracțional, ar fi obținut documente românești folosind acte falsificate și identități ucrainene suspecte. O investigație internațională realizată de The Kyiv Independent împreună cu redacții partenere din cinci țări a identificat opt asemenea cazuri, înregistrate în România în 2023 și 2024. În toate apare aceeași notară din Chișinău, care a autentificat traducerile unor documente folosite ulterior în procedurile de stare civilă.

Investigația publicată de The Kyiv Independent arată că procedurile românești de obținere a documentelor de identitate ar fi fost exploatate de cetățeni străini care au prezentat certificate de cetățenie falsificate.

Jurnaliștii au analizat dosare civile referitoare la 55 de persoane ale căror certificate de naștere românești au fost obținute, potrivit autorităților, în baza unor documente false. Peste 30 dintre persoanele identificate sunt cetățeni ruși, iar cel puțin o parte dintre acestea ar fi primit ulterior și pașapoarte românești.

În opt cazuri, persoanele vizate au folosit documente de identitate ucrainene suspecte, deși erau cetățeni ruși. Dosarele au ajuns în instanță, autoritățile române solicitând anularea actelor obținute în aceste condiții. În paralel, procurorii investighează posibila implicare a unor rețele organizate, a intermediarilor și a funcționarilor publici în falsificarea documentelor și eliberarea actelor românești.

Procedura exploatată de presupusele rețele pornește de la legislația privind redobândirea cetățeniei române, care permite descendenților unor foști cetățeni români să solicite recunoașterea acestui drept. Sunt vizate inclusiv persoanele care pot demonstra legături de familie cu locuitori ai teritoriilor pierdute de România în 1940, aflate în prezent în Republica Moldova și Ucraina.

În mod legal, solicitanții trebuie să prezinte documente care să dovedească această legătură de rudenie. Potrivit anchetelor autorităților române, unele persoane ar fi folosit însă acte genealogice falsificate pentru a obține cetățenia. Investigația internațională arată că, în cazurile mai recente, mecanismul ar fi fost modificat. În locul unor documente de familie false, ar fi fost folosite direct certificate de cetățenie română falsificate. Această metodă ar permite evitarea procedurii obișnuite, care poate dura mai mulți ani și presupune verificarea solicitantului, inclusiv a antecedentelor sale.

Documentele false ar fi fost prezentate ulterior instituțiilor române pentru obținerea unor certificate de naștere autentice, prin transcrierea actelor de stare civilă. Odată înregistrate certificatele de naștere în România, persoanele implicate ar fi putut solicita cărți de identitate și pașapoarte.

Anchetatorii au identificat și presupusa implicare a unor intermediari care desfășurau activități sub aparența serviciilor legale de consultanță pentru imigrație. Potrivit unui avocat român citat anonim de Le Monde, obținerea cetățeniei printr-un asemenea mecanism ar putea costa între 50.000 și 70.000 de euro pentru o persoană.

Unul dintre cele opt cazuri analizate îl privește pe Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii influente din Cecenia, care deține mai multe poziții importante în administrația regiunii conduse de Ramzan Kadîrov. Abdulazizov ocupă funcția de consilier al directorului Fondului Regional de Asigurări Medicale Obligatorii din Cecenia.

Instituția este condusă de fratele său, Denilbek Abdulazizov, aflat la conducerea acesteia din 2007, anul în care Kadîrov a preluat oficial puterea în regiune. Potrivit publicației ruse Novaya Gazeta, fondul gestionează resurse importante ale sistemului de sănătate și ar reprezenta un canal pentru fluxuri financiare insuficient transparente. Familia Abdulazizov mai deține și alte funcții în administrația cecenă. Sharpudi Abdulazizov este ministrul Mediului, iar Turpal-Ali Abdulazizov, un nepot al familiei, conduce administrația raionului Vedenski.

În 2024, Mairbek Abdulazizov a primit Ordinul Kadîrov, cea mai înaltă distincție acordată de autoritățile cecene. Documentele analizate de jurnaliști arată că acesta s-ar fi prezentat autorităților române drept cetățean ucrainean, folosind copii ale unui pașaport și ale unei cărți de identitate emise aparent în noiembrie 2020.

În dosarul său nu apare un pașaport rusesc, deși investigația l-a identificat drept cetățean al Federației Ruse.

Un alt nume identificat de jurnaliști este Dmitrii Rudenko, fost conducător al unei întreprinderi de stat din industria rusă de apărare. Rudenko a condus, până în aprilie 2025, Biroul Special de Proiectare și Tehnologie „Tehnolog”, companie implicată în dezvoltarea unor materiale explozive destinate muniției pentru tancuri și sisteme de rachete. Întreprinderea a fost inclusă pe lista sancțiunilor Uniunii Europene în octombrie 2026, din cauza activităților sale în complexul militar-industrial rus.

Ucraina impusese sancțiuni atât companiei, cât și lui Dmitrii Rudenko, încă din 2023. În România, autoritățile contestă documentele obținute de acesta, dar și actele unor membri ai familiei sale, inclusiv ale fostei soții și copiilor. Potrivit informațiilor din presa rusă, Rudenko a călătorit în repetate rânduri în Franța începând din 2022 și ar fi transferat în străinătate cel puțin 700.000 de euro.

Documente consultate de Le Monde arată că fosta sa soție, Natalia Zelențova, cumpărase două apartamente în Beausoleil, Franța, în 2014 și 2015. Deși cei doi au divorțat în 2017, date provenite din registre vamale și de zbor indică faptul că au continuat să călătorească împreună.

În octombrie 2022, Zelențova ar fi solicitat azil sau drept de ședere în Franța și nu s-ar mai fi întors în Rusia. În februarie 2025, Dmitrii Rudenko a fost arestat în Rusia, fiind acuzat de delapidare și spălare de bani. Alte informații despre evoluția dosarului nu au fost făcute publice.

Printre persoanele identificate în investigație se află și Nurutdin Dadaev, originar din Daghestan. Acesta a fost inclus în 2021 pe lista sancțiunilor impuse de Ucraina, alături de fratele său. Potrivit relatărilor din presa ucraineană, măsurile vizau persoane considerate parte a așa-numitei categorii a „hoților în lege”, asociată structurilor de criminalitate organizată din spațiul postsovietic.

Anterior, în 2020, autoritatea rusă responsabilă de monitorizarea infracțiunilor financiare îl inclusese pe Dadaev într-un registru al persoanelor asociate terorismului și extremismului.

În dosarele românești apare și Islam Gadzhiev, un alt cetățean rus provenit din Daghestan. O persoană cu același nume a fost menționată în presa rusă într-un caz referitor la neplata unor impozite imobiliare.

Celelalte patru persoane analizate sunt Beslan Magomadov, fost director regional al operatorului de telefonie VimpelCom, Aleksandr Efimov, angajat al unei companii de investiții, Aleksei Bogacev, fost administrator al mai multor societăți din Samara, și Șamil Musaev, proprietarul unei afaceri de transport și comerț din Daghestan. Potrivit documentelor, Musaev și Dadaev figurează cu aceeași adresă de domiciliu într-o localitate din România.

Una dintre principalele descoperiri ale investigației privește identitatea sub care cei opt cetățeni ruși s-au prezentat instituțiilor române. Documentele judiciare arată că aceștia au depus cereri folosind acte de identitate ucrainene, deși aveau cetățenie rusă și locuiau în Federația Rusă.

Mairbek Abdulazizov a prezentat copii ale unor documente ucrainene care ar fi fost emise în noiembrie 2020. Dmitrii Rudenko a folosit documente similare, datate în mai 2020. La momentul presupusei emiteri a actelor ucrainene, Rudenko conducea întreprinderea de stat rusă care producea materiale pentru industria militară. Mara Dorofte, expertă română în riscurile asociate criminalității financiare, a explicat că folosirea unor identități ucrainene ar fi putut avea legătură cu verificările suplimentare aplicate solicitanților ruși.

„Autoritățile române au declarat public că vor supune unor verificări mai riguroase cererile pentru pașapoarte și cărți de identitate românești depuse de cetățeni ruși, examinând mai atent eventualele legături cu sancțiunile impuse de UE și SUA”, a declarat aceasta.

Și ceilalți șase cetățeni ruși identificați au depus documente în calitate de cetățeni ucraineni. Inclusiv Nurutdin Dadaev, aflat pe lista sancțiunilor Ucrainei, a folosit un pașaport ucrainean în procedurile din România.

Investigația a inclus și verificări privind documentele de identitate folosite de cele opt persoane. Contactați telefonic de The Kyiv Independent, Șamil Musaev, Islam Gadzhiev și Mairbek Abdulazizov au negat că ar fi obținut vreodată pașapoarte ucrainene.

Aleksei Bogacev nu a oferit explicații despre documentul atribuit acestuia.

„Nu sunt pregătit să răspund acum”, a declarat Aleksei Bogacev, întrebat despre pașaportul său ucrainean, adăugând că „nu am folosit nimic, nicăieri”.

Ceilalți cetățeni ruși nu au putut fi contactați sau nu au răspuns solicitărilor jurnaliștilor. Redacțiile implicate au verificat și baza de date a Serviciului de Stat pentru Migrație al Ucrainei, care permite identificarea documentelor declarate nevalabile. Dintre cele opt numere de pașapoarte ucrainene identificate în dosarele românești, două figurau ca invalidate. Acestea erau atribuite lui Nurutdin Dadaev și Beslan Magomadov.

De asemenea, cărțile de identitate ucrainene asociate lui Dmitrii Rudenko, Aleksandr Efimov și Aleksei Bogacev apăreau înregistrate ca nevalabile. Documentul atribuit lui Mairbek Abdulazizov nu figura însă pe lista actelor invalidate. toate acestea, analiza tehnică a copiei pașaportului său a ridicat alte suspiciuni.

Jurnaliștii au apelat la un specialist în documente pentru examinarea zonei de citire automată a pașaportului ucrainean prezentat de Mairbek Abdulazizov. Verificarea a arătat că niciuna dintre cele cinci cifre de control nu corespundea rezultatelor generate conform algoritmului Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO).

Viktoria Kulîkovska, reprezentantă a Institutului de Cercetări Științifice pentru Expertiză Criminalistică din Kiev, a explicat că asemenea neconcordanțe nu demonstrează singure că documentul este fals. Totuși, erorile ar împiedica utilizarea sa la trecerea frontierei, deoarece sistemele de verificare ar semnala probleme privind integritatea datelor.

„Potrivit cerințelor ICAO și legislației ucrainene, un pașaport care conține erori tehnice sau neconcordanțe în zona de citire automată este considerat inutilizabil, iar polițiștii de frontieră au dreptul să confiște un asemenea pașaport”, a declarat Kulîkovska.

Autoritățile ucrainene nu au confirmat autenticitatea documentelor analizate. Natalia Naumenko, șefa Serviciului de Stat pentru Migrație, a refuzat să comenteze situațiile individuale, invocând protecția datelor personale. Aceeași poziție a fost exprimată de Mariia Harnîk, directoarea departamentului responsabil de cetățenie și documente de identitate.

Maksîm Sokoliuk, fost conducător al instituției între 2015 și 2021, nu a dorit să discute despre eventualele nereguli produse în timpul mandatului său.

Legislația ucraineană permite dobândirea cetățeniei în anumite condiții, inclusiv pe baza originii teritoriale sau prin naturalizare, după o perioadă de ședere continuă. Potrivit investigației, niciuna dintre cele opt persoane identificate nu pare să îndeplinească cerințele prevăzute de aceste proceduri.

În cazul în care documentele au fost într-adevăr emise de instituțiile ucrainene, există posibilitatea ca obținerea lor să fi implicat încălcarea legislației. Anterior, autoritățile din Ucraina au descoperit cazuri în care funcționari au facilitat eliberarea ilegală a unor documente pentru cetățeni străini. Într-un asemenea dosar, un angajat al Ministerului Afacerilor Externe a fost pus sub acuzare pentru presupusa vânzare de pașapoarte ucrainene unor cetățeni ruși după declanșarea invaziei.

Cei opt bărbați analizați de jurnaliști au indicat în dosarele depuse în România adrese din diferite regiuni ale Ucrainei. Verificările efectuate au arătat că adresele respective nu corespundeau locurilor de domiciliu declarate.

Dmitrii Rudenko a trecut în documente adresa unei universități din Kiev, iar Mairbek Abdulazizov a indicat o locație care s-a dovedit a fi un teren. Citațiile trimise de instanțele române la aceste adrese nu au putut fi livrate și au fost returnate.

Documentele analizate de autoritățile Sectorului 6 din București indică faptul că certificatele de cetățenie folosite de cei opt cetățeni ruși nu erau autentice. Una dintre neregulile identificate privește ordinea cronologică a documentelor depuse.

În unele dosare, certificatele de naștere rusești au fost traduse și autentificate după data la care persoanele respective ar fi primit deja certificatele de cetățenie română. Această succesiune nu ar fi fost posibilă în cadrul unei proceduri obișnuite și a fost considerată un indiciu de falsificare. În cazul lui Mairbek Abdulazizov, autoritățile au identificat mai multe neconcordanțe. Certificatul său de naștere rusesc era un duplicat emis la Moscova în 2019, la 36 de ani după nașterea sa, care avusese loc într-o localitate din Cecenia.

Documentul îl prezenta pe tatăl său drept găgăuz, iar pe mama sa drept moldoveancă. Informațiile despre originea tatălui nu corespundeau însă biografiei publice a acestuia, potrivit relatărilor din presa cecenă. Jurnaliștii au identificat și neconcordanțe privind patronimicul tatălui înscris în document.

În ceea ce privește certificatul de cetățenie română, datat în 2023, acesta făcea referire la un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie. Numele lui Abdulazizov nu apărea însă în ordinul respectiv și, potrivit acțiunii în instanță, nici într-un alt ordin al instituției. O altă problemă privea locul presupusei eliberări a documentului. Certificatul indica faptul că jurământul de credință față de România ar fi fost depus la Consulatul General din Istanbul, pe 7 iunie 2023, însă ștampila aplicată pe document aparținea Ambasadei României la Bratislava.

„Acest certificat de cetățenie nu poate fi considerat valabil sau autentic”, se arată în concluzia acțiunii în justiție depuse de autoritățile Sectorului 6 din București.

Nereguli similare au fost descoperite și în cazul lui Dmitrii Rudenko. Potrivit documentelor judiciare, nu a existat un ordin al Autorității Naționale pentru Cetățenie prin care acestuia să îi fie acordată cetățenia română. De asemenea, autoritățile au arătat că Rudenko nu depusese o cerere de cetățenie și nu participase la ceremonia de depunere a jurământului.

În consecință, certificatul prezentat în dosarul său a fost contestat ca nevalabil și neautentic. Și alte documente examinate prezentau nereguli. În mai multe cazuri, certificatele ar fi fost emise la Istanbul, iar două dintre persoanele investigate, Aleksandr Efimov și Aleksei Bogacev, aveau înscris același număr de certificat. Aceste documente au fost ulterior folosite pentru obținerea certificatelor de naștere românești.

Transcrierea actelor de stare civilă s-a făcut în anii 2023 și 2024, perioadă în care Uniunea Europeană înăsprise restricțiile privind acordarea vizelor cetățenilor ruși. Pentru persoanele care obțineau documente românești autentice, următoarele etape presupuneau solicitarea cărților de identitate și a pașapoartelor.

Dosarele civile consultate de jurnaliști nu stabilesc în toate cele opt situații dacă persoanele implicate au primit și pașapoarte românești. Totuși, unii dintre cei contactați au confirmat că au obținut asemenea documente.

Șamil Musaev, proprietarul companiei de transport VIP-Trans din Daghestan, a declarat pentru The Kyiv Independent că a folosit pașaportul românesc în repetate rânduri, între 2023 și 2025. Acesta a afirmat că a vizitat România de trei sau patru ori și că a călătorit inclusiv în Spania și Franța. Musaev a mai spus că desfășoară activități comerciale în domeniul transportului de mărfuri pe teritoriul României.

Bărbatul a susținut că a solicitat cetățenia română deoarece străbunica sa ar fi fost cetățean român. Potrivit declarațiilor oferite jurnaliștilor, nu știa că documentele sale sunt contestate în instanță și s-a arătat îngrijorat de posibilitatea pierderii dreptului de a utiliza pașaportul.

În schimb, Islam Gadzhiev a confirmat că avea cunoștință despre procesul privind actele sale românești și că este reprezentat de un avocat. El a susținut că nu și-a folosit pașaportul românesc pentru a călători în Uniunea Europeană.

Mairbek Abdulazizov a negat că ar deține cetățenie sau pașaport românesc, după ce a aflat că discută cu jurnaliștii. Aleksei Bogacev a refuzat să comenteze, iar ceilalți patru cetățeni ruși nu au oferit răspunsuri solicitărilor transmise de redacțiile implicate în investigație.

Una dintre legăturile identificate de jurnaliști între cei opt cetățeni ruși este reprezentată de serviciile aceleiași notare din Republica Moldova. Carolina Hanganu, din Chișinău, a autentificat traducerile din rusă în română ale duplicatelor certificatelor de naștere folosite de toate cele opt persoane.

La câteva săptămâni după efectuarea acestor operațiuni notariale, documentele au fost transcrise în registrele românești de stare civilă. Persoanele implicate proveneau din regiuni diferite ale Federației Ruse, inclusiv Cecenia, Daghestan, Moscova și Sankt Petersburg.

Investigația nu stabilește cum au ajuns toți cei opt la aceeași notară și cine le-ar fi recomandat serviciile acesteia. Întrebați despre această legătură, Șamil Musaev și Islam Gadzhiev au afirmat că nu își amintesc numele notarei și nici împrejurările în care au apelat la serviciile sale. Contactată de redacția Cu Sens, parteneră a investigației, Carolina Hanganu a transmis în scris că nu poate acorda interviuri, invocând obligațiile privind păstrarea secretului profesional notarial.

Prezența aceleiași notare în toate dosarele reprezintă o constatare a investigației jurnalistice, fără ca materialul să stabilească o eventuală implicare penală a acesteia.

Ancheta internațională face referire și la un dosar penal deschis în București, în decembrie 2024, privind presupusa falsificare a documentelor necesare obținerii actelor românești. Potrivit procurorilor, persoane neidentificate ar fi produs 89 de certificate false de cetățenie română în perioada 2022–2024.

Aceste documente ar fi fost ulterior prezentate instituțiilor publice pentru eliberarea unor certificate de naștere și cărți de identitate autentice. Printre persoanele vizate de acest dosar se află și membri ai familiei lui Dmitrii Rudenko. Documentele obținute de Public Record și Follow the Money, redacții participante la investigație, indică presupusa implicare a unor funcționari publici în procesarea cererilor.

Potrivit anchetatorilor, unii angajați ai instituțiilor ar fi consemnat în mod fals că solicitanții se prezentaseră personal pentru depunerea documentelor și realizarea fotografiilor necesare. În realitate, o parte dintre aceștia nu s-ar fi aflat pe teritoriul României la momentul respectiv.

În dosarul instrumentat de procurori apare și numele lui Florea Covaci, un intermediar român suspectat că ar fi facilitat obținerea documentelor pentru mai mulți cetățeni străini. Potrivit anchetatorilor, Covaci s-ar fi prezentat la ghișeele instituțiilor în numele a aproximativ 50 de solicitanți ruși care nu se aflau în România. Acesta ar fi intermediat și obținerea unor adrese de domiciliu pentru persoanele respective, astfel încât acestea să poată figura în evidențele autorităților române.

Procurorii mai susțin că ar fi apelat la o persoană din cadrul unui serviciu local de evidență a populației pentru consultarea unor informații din baze de date cu acces restricționat. Florea Covaci a fost pus sub acuzare în decembrie 2025, dar a respins acuzațiile formulate împotriva sa.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor, acesta a recunoscut că a completat cereri pentru cetățeni străini, a ridicat documente în baza unor procuri și a înregistrat mai multe persoane la propria adresă și la alte locuințe din București. El a susținut că nu primea remunerații importante pentru aceste servicii, ci doar mici favoruri, printre care alimente, medicamente sau bani pentru combustibil.

Covaci a negat că ar fi depus documente fără prezența solicitanților, că ar fi oferit bani funcționarilor publici sau că ar fi cunoscut existența unor certificate de cetățenie falsificate.

Potrivit informațiilor prezentate în investigație, procurorii români au pus sub acuzare cel puțin 16 cetățeni ruși în lunile septembrie și octombrie 2026. Aceștia sunt suspectați că ar fi folosit certificate falsificate de cetățenie română pentru a obține documente oficiale.

O parte dintre persoanele vizate ar fi fost puse sub acuzare în lipsă, deoarece se află în afara României.

În ultimii doi ani, autoritățile române au înăsprit procedurile de verificare a cererilor pentru obținerea documentelor de identitate. Cu toate acestea, experții citați în investigație atrag atenția că actele obținute anterior, inclusiv unele revocate, pot continua să fie folosite în anumite situații, precum deschiderea unor conturi bancare în alte state europene.

Mara Dorofte a explicat că verificarea tuturor cetățeniilor deținute de o persoană poate fi dificilă în cazul în care aceasta nu le declară. Potrivit expertei, în numeroase situații, „cealaltă cetățenie (cea rusă) nu poate fi verificată în sistemul bancar sau în alte servicii financiare, dacă nu este declarată de persoana în cauză”.

Pentru cetățenii ruși care au obținut pașapoarte românești, documentele ar fi putut facilita călătoriile, stabilirea reședinței și desfășurarea unor activități economice în Uniunea Europeană, în condițiile restricțiilor introduse după invadarea Ucrainei. Cazurile prezentate de The Kyiv Independent și redacțiile partenere fac obiectul unor proceduri civile de anulare a documentelor, în paralel cu investigațiile penale privind presupusele rețele de falsificare.