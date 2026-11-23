Visul de a avea propria casă cu curte vine adesea la pachet cu dorința de a construi totul de la zero, exact așa cum îți imaginezi. Achiziția unui teren și organizarea unui șantier în regie proprie pot părea soluții mai economice decât cumpărarea unei locuințe într-un ansamblu rezidențial. La prima vedere, bugetul pare ușor de estimat: aduni prețul terenului, costurile materialelor de construcție și manopera, iar suma obținută pare suficient de avantajoasă pentru a justifica efortul.

Totuși, bugetul real al unei construcții include mult mai multe cheltuieli decât cele vizibile pe șantier. Obținerea autorizațiilor, realizarea studiilor tehnice, amenajarea căilor de acces și racordarea la rețelele de apă, electricitate, gaze și canalizare pot adăuga costuri importante, care nu sunt întotdeauna luate în calcul de la început. Prin urmare, înainte de a alege între construcția în regie proprie și achiziția unei locuințe într-un ansamblu rezidențial, este important să analizezi toate cheltuielile implicate, de la primele documente până la momentul în care casa devine complet funcțională.

Construirea unei locuințe de la zero presupune parcurgerea mai multor etape administrative și tehnice înainte de începerea lucrărilor propriu-zise. Obținerea certificatului de urbanism, realizarea studiilor necesare și colectarea avizelor de la instituțiile competente pot necesita timp, resurse financiare și o bună coordonare. Achiziția unei locuințe într-un ansamblu rezidențial poate simplifica semnificativ procesul și poate oferi mai multă predictibilitate în ceea ce privește costurile și termenul de mutare. Totodată, proiectele dezvoltate în zone cu peisaje naturale deosebite, precum cele care oferă posibilitatea de a locui într-o casa pe malul lacului, ilustrează modul în care confortul poate fi îmbinat cu avantajele unui cadru natural.

În cazul construcției în regie proprie, primul pas este obținerea certificatului de urbanism, document care stabilește regulile aplicabile terenului și avizele necesare pentru autorizarea lucrărilor. În funcție de amplasament, pot fi solicitate documente de la instituțiile de mediu, salubritate și sănătate publică, precum și de la furnizorii de apă, gaze, electricitate și telecomunicații. Fiecare etapă presupune documentație, taxe și timp pentru obținerea aprobărilor, aspecte care trebuie luate în calcul încă din faza de planificare a bugetului.

Pe lângă partea arhitecturală propriu-zisă, ai nevoie de expertize tehnice obligatorii. Un geolog trebuie să facă foraje pe terenul tău pentru studiul geotehnic, pentru ca inginerul care se ocupă de structură să știe ce tip de sol este și cât de adâncă trebuie să fie fundația. Dacă terenul se află într-o zonă cu specific aparte, de exemplu, lângă o apă, cerințele tehnice cresc, iar costurile de proiectare urcă proporțional.

Tot în această etapă de proiectare descoperi restricțiile legale care îți pot da peste cap schița inițială. De pildă, când verifici în codul civil și în regulamentul local la ce distanta de gard se poate construi, îți dai seama că o parcelă aparent generoasă îți impune retrageri stricte față de limitele de proprietate. Dacă nu respecți aceste limite ori ai nevoie de acordul notarial al vecinilor pentru derogări, proiectul stagnează, iar tu plătești modificări suplimentare către arhitect.

Un anunț imobiliar care promite „utilități lângă teren” poate să ascundă una dintre cele mai mari capcane financiare pentru un cumpărător neavizat. Faptul că vezi un stâlp de curent sau o conductă de gaz la capătul străzii nu înseamnă că te poți racorda la ele mâine, cu o simplă cerere și o taxă modică.

Dacă rețeaua existentă nu are capacitatea necesară pentru încă un consumator sau dacă distanța de la punctul de racordare până la limita proprietății tale depășește câteva zeci de metri, intri pe teritoriul extinderilor de rețea. Furnizorii îți pot cere să suporți pe banii tăi lucrări precum săpăturile în drumul public, proiectele speciale de branșament, avizele de spargere a carosabilului și refacerea asfaltului la starea inițială, care pot ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro.

Mai mult, acolo unde rețeaua publică de apă și canalizare lipsește complet, ești nevoit să forezi un puț la mare adâncime, să cumperi sisteme complexe de filtrare a apei și să instalezi o fosă septică ecologică sau o microstație de epurare. Toate aceste echipamente cer mentenanță constantă, consumă curent și ocupă spațiu util în curte.

Chiar și după ce obții autorizația de construire și rezolvi problema utilităților, apar cheltuieli administrative pe care le poți omite ușor la primul calcul. Legea îți cere să angajezi un șef de șantier autorizat, un specialist independent care verifică fiecare fază determinantă a lucrării și oferă asigurări că echipa de constructori a respectat proiectul tehnic. Fără semnătura lui, nu poți face recepția finală a clădirii la terminarea lucrărilor și nu îți poți intabula proprietatea.

La acest onorariu adaugi taxele către Inspectoratul de Stat în Construcții, calculate ca procent din valoarea estimată a investiției, organizarea de șantier (împrejmuire provizorie, toaletă ecologică pentru muncitori, panou de identificare, pază pentru materiale) și costul transportului pentru moloz. De asemenea, cât timp șantierul este activ, plătești curentul și apa la tarife de șantier, nu la cele rezidențiale obișnuite.

Nu în ultimul rând, pune în balanță timpul tău. Construcția în regie proprie se transformă rapid într-un al doilea loc de muncă. Drumurile zilnice la depozitele de materiale, negocierile cu echipele de muncitori și sincronizarea meșterilor îți pot consuma zeci de ore în fiecare lună și îți pot prelungi perioada în care plătești chirie sau rate în altă parte.

Atunci când analizezi prețul unei locuințe într-un complex rezidențial integrat, evaluezi, de fapt, un cost din care incertitudinea infrastructurii a dispărut. Într-un astfel de proiect, dezvoltatorul parcurge toți pașii birocratici și tehnici o singură dată, la scară mare, pentru întreaga comunitate, iar cheltuielile se distribuie eficient între zeci sau sute de unități locative.

În loc să plătești singur asfaltarea bucății tale de drum de servitute, instalarea iluminatului stradal sau proiectarea unei stații de pompare și epurare a apei, preiei o proprietate unde rețelele subterane, străzile, trotuarele și spațiile verzi sunt incluse deja în proiect.

Când tragi linie și compari cele două opțiuni, nu pune față în față doar costul terenului plus cel al materialelor de construcție cu prețul de listă al unei locuințe finalizate. Adună pe foaie toate taxele de autorizare, studiile de teren, branșamentele pe distanțe lungi, amenajarea drumului de acces și lunile de așteptare. Abia după ce ai imaginea completă a tuturor acestor cheltuieli, poți lua o decizie realistă, adaptată bugetului și disponibilității tale de a gestiona un proiect de o asemenea anvergură.