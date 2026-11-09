Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație de construire nu vor avea impozitul pe întregul apartament majorat cu 100% doar din acest motiv, potrivit clarificărilor publicate de Ministerul Dezvoltării. Ordinul nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial pe 6 noiembrie, explică modul în care trebuie aplicate prevederile noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în cazul acestor lucrări.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat ce înseamnă noile precizări pentru proprietarii de apartamente, de ce închiderea unui balcon nu transformă un bloc construit legal într-o clădire ilegală și în ce condiții poate fi făcută intrarea în legalitate. Documentul clarifică și diferența dintre majorarea impozitului pe clădiri cu 100% și taxele de autorizare care, în anumite situații prevăzute de lege, pot fi de zece ori mai mari.

Una dintre cele mai importante clarificări vizează distincția dintre o clădire construită fără autorizație și un imobil ridicat legal, la care proprietarul a făcut ulterior o intervenție neautorizată, cum este închiderea balconului.

Potrivit instrucțiunilor aprobate de Ministerul Dezvoltării, închiderea unui balcon nu schimbă, prin ea însăși, statutul juridic al clădirii în care se află apartamentul. Cu alte cuvinte, un bloc construit cu respectarea legii nu devine o clădire edificată ilegal doar pentru că un proprietar și-a închis balconul fără autorizație.

Această distincție este importantă în contextul articolului 301 din Legea nr. 169/2026, care prevede majorarea cu 100% a impozitului pe clădirile executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, până la intrarea în legalitate ori desființarea lucrărilor.

Ministerul precizează că majorarea a fost concepută pentru clădirile realizate integral fără autorizație, nu pentru intervenții punctuale asupra unor imobile construite legal. Prin urmare, direcțiile locale de taxe și impozite nu au temei legal să dubleze impozitul pe întregul apartament pentru simpla existență a unui balcon închis fără autorizație.

Instrucțiunile oferă și un exemplu pentru a explica disproporția unei asemenea măsuri: dublarea impozitului pentru un apartament de 70-80 de metri pătrați din cauza unei modificări neautorizate asupra unui balcon de numai 3-4 metri pătrați.

Un alt aspect prezentat în instrucțiunile ministerului privește prescripția răspunderii contravenționale. Documentul susține că executarea lucrărilor fără autorizație este supusă unui termen general de prescripție de trei ani, calculat de la finalizarea lucrării.

Această precizare trebuie însă citită cu atenție. Termenul de trei ani este menționat în instrucțiunile ministerului, dar nu este reluat în mod expres în noul Cod al urbanismului. O analiză juridică publicată de platforma Verificatori.ro semnalează această diferență și arată că aplicarea prescripției depinde inclusiv de data la care a fost închis balconul și de legislația în vigoare la acel moment. Astfel, proprietarii nu ar trebui să considere automat că orice balcon închis în urmă cu mai mult de trei ani nu mai poate atrage nicio măsură. Situația trebuie analizată în funcție de data lucrării și de prevederile legale aplicabile.

Articolul 301 din Legea nr. 169/2026 reglementează procedura prin care anumite lucrări executate fără autorizație pot intra ulterior în legalitate, prin obținerea unei autorizații de regularizare.

În cazul lucrărilor de închidere a balcoanelor fără extindere pe domeniul public, legea prevede posibilitatea solicitării acestei autorizații fără o limită de timp. Prin urmare, proprietarii nu sunt obligați să depună cererea până la 25 august 2027, termenul de un an prevăzut pentru alte categorii de construcții.

Ordinul MDLPA nr. 1.389/2026 clarifică faptul că termenul tranzitoriu de un an, prevăzut la alineatele 7 și 8 ale articolului 301, nu se aplică lucrărilor obișnuite de închidere a balcoanelor care intră în categoria reglementată la alineatul 2.

Există însă o excepție importantă: lucrările care presupun extinderea balconului pe domeniul public nu beneficiază de același regim. Proprietarii trebuie să verifice situația concretă a construcției și încadrarea acesteia în prevederile legale.

Confuzia dintre impozitul pe apartament și taxele de autorizare a apărut și din cauza prevederilor referitoare la majorarea de zece ori a unor taxe.

Potrivit ordinului, taxele suplimentare prevăzute la articolul 301 alineatul 8 se aplică strict construcțiilor care intră în regimul tranzitoriu de la alineatul 7. Acest regim privește alte categorii de lucrări neautorizate, nu închiderea obișnuită a balcoanelor la blocurile de locuințe.

Pentru lucrările de închidere a balcoanelor încadrate la alineatul 2, proprietarii achită taxele standard de autorizare, nu taxe majorate de zece ori. De asemenea, procedura de regularizare nu este condiționată de termenul de 25 august 2027.

Instrucțiunile mai precizează că intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu obligă primăriile să facă o inventariere generală a tuturor balcoanelor închise fără autorizație.

Faptul că proprietarii pot solicita autorizația de regularizare oricând și că nu li se aplică taxele înzecite nu înseamnă că lucrările sunt automat legalizate.

Procedura presupune verificarea respectării cerințelor legale și tehnice. Potrivit Codului urbanismului, autorizația de regularizare este condiționată de respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții, a condițiilor de mediu și a reglementărilor urbanistice aplicabile.

Legea prevede inclusiv realizarea unor expertize tehnice de către specialiști atestați, pentru verificarea unor aspecte precum rezistența și stabilitatea clădirii, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea, siguranța în exploatare, protecția împotriva zgomotului și eficiența energetică. În anumite situații, autoritatea locală poate solicita și lucrări pentru aducerea construcției la cerințele legale.

Prin urmare, regularizarea urmărește și verificarea siguranței intervenției, astfel încât lucrările să nu pună în pericol locatarii sau clădirea.

În final, avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Proprietari, arată că noile instrucțiuni fac distincția între o clădire construită ilegal și o intervenție punctuală asupra unui imobil autorizat. În interpretarea sa, simpla închidere a balconului nu justifică dublarea impozitului pentru întregul apartament, iar proprietarii trebuie să beneficieze de procedura de regularizare prevăzută de lege.