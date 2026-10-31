Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, dă asigurări că proprietarii de apartamente cu balcoanele inchise că nu vor fi obligați să plătească impozite de zece ori mai mari și nici nu vor avea impozitul dublat din acest motiv.

Oficialul anunță că autoritățile vor analiza prevederile noului Cod al Urbanismului și vor propune modificări legislative pentru rezolvarea situațiilor în care oamenii întâmpină dificultăți în intrarea în legalitate.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 31 octombrie 2026, într-un mesaj publicat pe Facebook, după controversele apărute în legătură cu obligațiile proprietarilor care au închis balcoanele fără autorizație.

Ministrul susține că termenul până în august 2027 oferă autorităților posibilitatea de a identifica soluții și de a corecta prevederile care generează probleme.

Marcel-Alexandru Stoica afirmă că scopul noilor reglementări nu trebuie să fie sancționarea proprietarilor, ci sprijinirea acestora pentru a-și clarifica situația juridică a locuințelor.

„Vreau să fie foarte clar: românii nu vor plăti taxe înzecite şi nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că proprietarii care au închis balcoanele cu bună-credință nu ar trebui hărțuiți sau pedepsiți, iar procedurile administrative trebuie să țină cont de situațiile concrete din teren.

Potrivit oficialului, intrarea în legalitate ar trebui să le ofere oamenilor siguranță juridică, inclusiv atunci când vor să vândă apartamentul, să îl transmită prin moștenire sau să obțină un credit folosind locuința drept garanție.

Ministrul atrage atenția asupra unor situații în care proprietarii nu au decis individual închiderea balcoanelor, ci s-au trezit cu acestea modificate în urma lucrărilor de anvelopare și reabilitare termică a blocurilor.

În astfel de cazuri, Stoica consideră că responsabilitatea pentru documentațiile și procedurile administrative nu trebuie transferată automat asupra locatarilor.

„Este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscrierea în cadastru era obligația primăriei”, a explicat ministrul.

Oficialul mai spune că nu dorește ca proprietarii să fie trimiși inutil după documente vechi de 15 ani sau obligați să suporte cheltuieli ridicate pentru rezolvarea unor probleme care nu au fost provocate de ei.

Pentru clarificarea situației, Ministerul Dezvoltării intenționează să inventarieze problemele semnalate de proprietari și să realizeze o analiză tehnică. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului, unde ar putea constitui baza unor modificări legislative.

Ministrul a recunoscut că la elaborarea Codului Urbanismului s-a lucrat într-un ritm accelerat, deoarece actul normativ reprezenta un jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest lucru nu ar trebui însă să împiedice corectarea prevederilor care se dovedesc dificil de aplicat.

Termenul de august 2027 este important și din perspectiva mecanismului de regularizare introdus de noua legislație. Potrivit Legii nr. 169/2026, în perioada tranzitorie de un an de la intrarea în vigoare a Codului, procedura de autorizare pentru intrarea în legalitate poate fi utilizată și pentru categorii suplimentare de construcții realizate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, în condițiile prevăzute de lege.

Clarificările ministrului vin după ce declarațiile sale anterioare despre obligația proprietarilor de a intra în legalitate au generat îngrijorări.

Într-o intervenție televizată din 30 octombrie, Alexandru Stoica a explicat că persoanele care au închis balcoanele înainte de intrarea în vigoare a noului Cod trebuie să urmeze procedura legală, dar nu vor plăti un impozit multiplicat de zece sau de o sută de ori.

Totuși, asigurările privind impozitul nu înseamnă că toate lucrările sunt automat legalizate sau că obligațiile administrative dispar. Proprietarii trebuie să țină cont de condițiile de autorizare și de documentele necesare, iar posibilitatea intrării în legalitate depinde de respectarea cerințelor legale și tehnice.