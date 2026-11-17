Update: Șapte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci au căzut la sol, iar alte două sunt de negăsit

Șapte drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova în după-amiaza zilei de 17 noiembrie. Cinci dintre aparate au căzut la sol, iar autoritățile verifică informațiile despre un posibil al șaselea impact. O altă dronă a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate de Ministerul Apărării, survolările au fost înregistrate între orele 15:45 și 18:10. Incidentele au avut loc în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Cele cinci aparate care au ajuns la sol au fost semnalate în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact este verificat în raionul Ocnița. Deocamdată, informația nu a fost confirmată. Totodată, un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova. Acesta se deplasa în direcția frontierei de stat.

Ministerul Apărării subliniază că datele prezentate sunt preliminare. Centrul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian național, în coordonare cu instituțiile competente și cu partenerii Republicii Moldova.

Republica Moldova. Mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, inclusiv deasupra Chișinăului. Incidentul a provocat închiderea temporară a spațiului aerian și a perturbat traficul aerian civil. Poliția verifică trei sesizări privind posibile explozii și căderea unui aparat de zbor fără pilot în apropierea unor localități din Chișinău, Orhei și Florești. Între timp, președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului au condamnat incidentele și au avertizat asupra pericolului reprezentat de dronele rusești.

Oamenii legii au primit trei sesizări în seara zilei de 17 noiembrie. Acestea vizează posibile explozii și prăbușirea unei drone în municipiul Chișinău și în raioanele Orhei și Florești. Specialiștii Secției tehnico-explozive au fost solicitați să intervină pentru verificarea informațiilor și stabilirea circumstanțelor.

Prima alertă a fost înregistrată la ora 17:09. Un cetățean a anunțat Poliția că ar fi auzit o explozie într-o zonă împădurită din apropierea satului Cheltuitori, municipiul Chișinău.

La ora 17:22, autoritățile au primit o altă sesizare. De această dată, o persoană a anunțat despre posibila cădere a unei drone lângă o pădure din apropierea satului Pohorniceni, raionul Orhei. Potrivit informațiilor transmise Poliției, aparatul de zbor nu ar fi explodat.

A treia alertă a venit la ora 17:35, din satul Cuhureștii de Sus, raionul Florești. Localnicii au comunicat că au auzit o bubuitură puternică.

Deocamdată, Poliția nu a confirmat producerea unor explozii sau prăbușirea unei drone în aceste zone. Verificările sunt în desfășurare.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiecte suspecte sau de eventuale fragmente provenite de la aparate de zbor. Acestea nu trebuie atinse ori mutate, deoarece pot conține elemente explozive. Orice descoperire de acest fel trebuie anunțată imediat la Serviciul 112.

Incidentele au determinat și suspendarea temporară a activității în șase puncte de trecere a frontierei. Măsura a fost luată din motive de securitate, în contextul survolării spațiului aerian național de către drone.

Potrivit Poliției de Frontieră, este vorba despre punctele Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna, la scurt timp acestea și-au reluat activitatea.

Instituția a anunțat că au fost dispuse măsuri suplimentare pentru protejarea angajaților și a cetățenilor. Totodată, sunt luate măsuri pentru prevenirea eventualelor riscuri.

Poliția de Frontieră monitorizează permanent situația și menține legătura cu celelalte instituții competente. Scopul este verificarea informațiilor și clarificarea tuturor circumstanțelor.

Și în acest context, cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență și să anunțe autoritățile dacă observă obiecte suspecte sau fragmente de drone.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:27, după detectarea mai multor aparate de zbor fără pilot. Ulterior, autoritățile au permis reluarea parțială a traficului aerian civil.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), măsura a afectat inclusiv o aeronavă care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău.

Avionul a fost direcționat către o zonă considerată sigură, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu România. Aeronava a efectuat o procedură de așteptare timp de aproximativ 30 de minute, la o altitudine de peste 3.000 de metri.

Reprezentanții AAC au precizat că această înălțime era considerată sigură. Dronele detectate se deplasau la altitudini de până la 1.000 de metri.

La ora 17:03, sectorul Centru al spațiului aerian național a fost redeschis pentru aeronavele civile. În urma deciziei, alte două avioane au putut continua procedurile de apropiere și aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Președinta Maia Sandu a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Șefa statului a atras atenția asupra pericolului la care sunt expuși cetățenii și a recunoscut că țara nu dispune încă de capacitățile necesare pentru a se apăra împotriva unor asemenea amenințări.

Maia Sandu a acuzat Moscova că ignoră neutralitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Potrivit președintei, survolarea orașelor de către aparate de zbor implicate în războiul din Ucraina arată că securitatea populației este pusă în pericol.

„Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului. Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană. Iar când Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă - aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a reafirmat că Republica Moldova își dorește pace și va continua să condamne războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Totodată, a anunțat că autoritățile vor susține în continuare sancțiunile împotriva Moscovei și vor investi în consolidarea capacităților de apărare, cu sprijinul partenerilor externi.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Încă nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a transmis șefa statului.

Și președintele Parlamentului a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Oficialul a calificat incidentele drept încălcări flagrante ale suveranității țării și a anunțat că investițiile în Armata Națională vor continua.

Acesta a subliniat că Republica Moldova va rămâne alături de Ucraina și va susține o pace justă. Totodată, a cerut ca persoanele responsabile pentru agresiune să răspundă.

„Rusia dă dovadă din nou că nu respectă Republica Moldova și oamenii săi, trimițând drone deasupra țării noastre. Noi vom sprijini în continuare Ucraina și poporul ucrainean și suntem pentru o pace justă, iar cei vinoveți să răspundă. Condamnăm atacurile Rusiei și vom continua investițiile în armata națională care să ne poată proteja de astfel de încălcări flagrante ale spațiului nostru aerian”, a declarat președintele Parlamentului.

Totodată, președintele Parlamentului a dat asigurări că instituțiile statului urmăresc evoluția situației și intervin pentru protejarea populației.