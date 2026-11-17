Republica Moldova. Alertă de securitate în Republica Moldova, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie. Două drone au fost semnalate în spațiul aerian național. Una dintre ele, de tip Shahed, se deplasa spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău. În urma incidentului, autoritățile au decis închiderea temporară a întregului spațiu aerian al țării. Măsura a fost luată la ora 16:27.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul aparat de zbor fără pilot, identificat ca fiind de tip Geran-2, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina.

Drona s-a deplasat în direcția orașului Tiraspol, din regiunea transnistreană. Ulterior, a părăsit teritoriul țării și a revenit în spațiul aerian ucrainean, în apropierea localității Slavianoserbka, din regiunea Odesa.

Incidentul nu s-a oprit aici. La ora 16:02, același aparat a fost observat din nou deasupra Republicii Moldova. De această dată, a intrat din direcția localității Velîkoploske, tot din regiunea Odesa, și s-a deplasat spre satul Mălăiești, raionul Criuleni.

La scurt timp, autoritățile au semnalat un al doilea aparat de zbor fără pilot. Acesta era de tip Shahed și se deplasa dinspre sudul țării în direcția sectorului Botanica din Chișinău.

Având în vedere riscurile de securitate, autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova. Decizia a intrat în vigoare la ora 16:27.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma Flightradar24, două curse aeriene care veneau din Sharm el-Sheikh și Erevan spre Chișinău și-au schimbat traseul. Aeronavele au fost redirecționate spre Iași.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă supravegherea spațiului aerian. Monitorizarea se desfășoară în coordonare cu instituțiile responsabile și partenerii.

Autoritățile le cer oamenilor să manifeste prudență în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau găsesc fragmente care ar putea proveni de la drone.

Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie de obiectele respective. Acestea nu trebuie atinse, mutate sau manipulate, deoarece pot conține componente explozive.

Oamenii trebuie să se îndepărteze la o distanță sigură și să evite folosirea telefonului în apropierea obiectelor suspecte. După ce ies din zona de pericol, trebuie să anunțe imediat autoritățile prin intermediul Serviciului 112.

Incidentul din 17 noiembrie se adaugă unei serii de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Potrivit Ministerului Apărării, spațiul aerian național a fost încălcat de 105 ori de la începutul războiului. Dintre acestea, 67 de incidente au fost raportate în primele zece luni ale anului 2026.

Luna octombrie a fost marcată de 19 asemenea incidente. Șase drone au explodat la impactul cu solul, în mai multe localități din țară.

Cele mai multe incidente grave au fost înregistrate pe 3 octombrie. Atunci, cinci drone au explodat în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești.

Un alt caz a fost documentat pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni. Fragmentele unei drone au fost găsite pe un teren agricol, după ce aparatul ar fi explodat la impactul cu solul.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un crater în care se aflau elemente cu potențial distructiv. Alte componente ale aparatului de zbor erau împrăștiate pe o distanță de până la 100 de metri.