Carlos Alcaraz a câștigat duminică, la Torino, primul trofeu ATP Finals din carieră, după ce l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev, numărul 1 mondial, cu scorul de 6-2, 7-6 (7). Spaniolul a încheiat astfel sezonul cu un succes important și a devenit al treilea jucător din țara sa care triumfă la prestigiosul turneu de final de an.

Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, își luase revanșa după ce pierduse finala de la Torino în fața lui Jannik Sinner, anul trecut. De această dată, spaniolul a controlat o mare parte a confruntării cu Zverev și a reușit să se impună în două seturi, chiar dacă a evoluat cu un bandaj gros la piciorul stâng.

Problemele fizice nu l-au împiedicat să se deplaseze eficient pe teren și să fie precis la retur. Alcaraz a devenit primul jucător din această ediție care a reușit să câștige un game pe serviciul germanului, într-o săptămână în care Zverev își păstrase până atunci serviciul. Spaniolul și-a menținut totodată bilanțul perfect în finalele disputate împotriva adversarului său: trei victorii din tot atâtea meciuri.

În primul set, Alcaraz a profitat de oportunitățile avute și s-a impus cu 6-2. Setul secund a fost mult mai echilibrat, însă spaniolul a gestionat momentele decisive și a câștigat tie-break-ul cu 7-6 (7), încheind partida fără să aibă nevoie de un set decisiv.

Jocul său a fost construit pe varietate și pe capacitatea de a schimba ritmul schimburilor. Spaniolul a folosit frecvent slice-ul de rever pentru a-i perturba jocul lui Zverev și a demonstrat din nou că poate găsi soluții în momentele dificile. Această capacitate de a gestiona presiunea a fost evidențiată și în confruntarea dramatică de cinci seturi pe care a câștigat-o împotriva germanului la Australian Open.

Trofeul de la Torino reprezintă al șaselea titlu câștigat de Alcaraz în acest sezon și al 30-lea din carieră. Spaniolul pleacă de la ATP Finals și cu un premiu record de 5.171.000 de dolari, după ce a încheiat competiția cu cinci victorii din tot atâtea meciuri.

Favoritul numărul 2 al turneului și-a început parcursul cu o victorie în fața americanului Frances Tiafoe. Au urmat succesele împotriva lui Daniil Medvedev, Flavio Cobolli și Ben Shelton, înaintea victoriei din finală cu Alexander Zverev. Astfel, Alcaraz a câștigat toate cele cinci partide disputate la Torino.

Prin acest rezultat, spaniolul a devenit al treilea jucător care reușește să câștige atât Nitto ATP Finals, cât și Next Gen ATP Finals. El se alătură grecului Stefanos Tsitsipas și italianului Jannik Sinner, care au realizat anterior această performanță.

Alcaraz este și al treilea spaniol care câștigă Turneul Campionilor, după Manuel Orantes, în 1976, și Alex Corretja, în 1998. În plus, el a intrat într-un grup select de jucători care au câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam și competiția de final de sezon. Înaintea sa, această performanță fusese realizată de Andre Agassi, Roger Federer și Novak Djokovici.

În februarie, Alcaraz devenise cel mai tânăr jucător care a completat Marele Șlem al carierei, după ce a câștigat Australian Open. Triumful de la Torino adaugă o nouă bornă importantă palmaresului său și îi încheie sezonul cu un titlu pe care nu îl câștigase până acum.