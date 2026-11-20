Jimmy Connors, una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria tenisului mondial, a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate. Ajuns la 74 de ani, fostul mare campion american a făcut anunțul în cadrul unei discuții purtate alături de fiul său.

Diagnosticul primit de fostul lider al clasamentului ATP a venit în urmă cu mai bine de o lună, însă sportivul își păstrează încrederea în recuperare, conform news.ro.

Fostul jucător a abordat subiectul în emisiunea audio pe care o realizează împreună cu fiul său. Deși vestea este una dificilă, tonul său rămâne încurajator pentru cei care îl urmăresc.

„Totul merge bine, în direcţia bună”. În cadrul podcastului „Advantage Connors”, pe care îl prezintă împreună cu fiul său, Brett, Jimmy Connors a spus că suferă de cancer. „Au trecut şase săptămâni. Am fost diagnosticat cu cancer la ureche”, explică fostul număr 1 mondial, fără a preciza natura exactă a bolii.

Din informațiile oferite reiese că este vorba despre o formă de cancer de piele. Americanul a ținut să le transmită un sfat practic ascultătorilor, subliniind importanța prevenirii.

„Faceţi-vă un serviciu: folosiţi cremă de protecţie solară”, spune el, anunţând că va suferi „o nouă intervenţie chirurgicală săptămâna viitoare”, dar arătându-se foarte optimist.

Dincolo de momentul medical pe care îl traversează, numele lui Jimmy Connors rămâne strâns legat de performanțe greu de egalat în tenisul masculin. Cariera sa îndelungată s-a remarcat prin constanță la cel mai înalt nivel.

Un exemplu de longevitate, Connors deţine în continuare recordul de victorii la turneele ATP la simplu din era Open, devansându-i pe Roger Federer (103) şi Novak Djokovici (101).

Dominația sa din anii '70 s-a reflectat atât în clasamentul mondial, cât și în bilanțul general al partidelor disputate în circuitul profesionist.

El a petrecut, printre altele, 268 de săptămâni în fruntea clasamentului ATP şi a terminat cinci ani la rând pe primul loc mondial, între 1974 şi 1978. Americanul a obţinut în total 1.274 de victorii în 1.557 de meciuri: acesta este, de asemenea, un record al erei Open.