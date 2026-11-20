S-a încheiat partida de poker a marilor puteri fără ca România să fie la masă? În această ediție Evenimentul Zilei Contrapunct, jurnalistul Mirel Curea și analistul de politică externă Ștefan Popescu (doctor în istoria relațiilor internaționale la Sorbona) analizează fără menajamente poziția vulnerabilă în care se află țara noastră. Discuția începe de la lipsa unei agende concrete a României în relația cu Washingtonul și de la întrebarea dacă nu cumva negocierile dintre SUA și Rusia s-au tranșat deja peste capul nostru, după modelul Ialta.

Invitatul avertizează că cel mai negru scenariu este intrarea României într-o „zonă gri”, în care apartenența la NATO și la Uniunea Europeană să fie golită de conținut. Cei doi analizează strategia pe care Bucureștiul ar trebui să o adopte la Marea Neagră, dar și blocajele interne prin care sunt respinse investiții strategice de miliarde sau sunt ignorate relațiile pragmatice cu mari puteri precum China.

De asemenea, dialogul atinge ascensiunea curentelor suveraniste, criza economică și socială din Franța și Germania, precum și modul în care este perceput noul guvern condus de Luca Niculescu în cancelariile occidentale. Ștefan Popescu și Mirel Curea explică de ce statul român refuză să folosească expertiza diplomaților de carieră, analizează presiunile pe bugetul apărării și situația industriei naționale de drone, arătând cum polarizarea internă transformă țara într-o țintă ușoară în fața războiului hibrid.

Concluzia rămâne însă una nuanțată: într-o lume multipolară, marile puteri nu mai pot controla totul dintr-un singur centru de comandă. #EVZ #Contrapunct #StefanPopescu #MirelCurea #Geopolitica #Romania #PoliticaExterna #SUA #NATO #MareaNeagra #SecuritateNationala