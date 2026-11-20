Consumul de carte din România ar fi scăzut cu 10-20% în acest an, potrivit estimărilor prezentate de Dan Vidrașcu, cofondator și co-CEO al editurii Litera și CEO al Voxa. Invitat în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, acesta a spus că piața traversează unul dintre cei mai slabi ani de după pandemie, pe fondul creșterii TVA, al scumpirii producției și al reducerii consumului.

Dan Vidrașcu a descris situația drept una dificilă pentru edituri și a spus că efectele creșterii TVA sunt resimțite puternic.

„Nu, e un an chiar foarte prost. Chiar din pandemie cred că n-am mai văzut scădere atât de importante”, a declarat acesta.

Potrivit lui Dan Vidrașcu, acesta este primul an în care industria resimte din plin efectele creșterii TVA.

„Este primul an în care presimțim din plin efectul creșterii TVA-ului. În august anul trecut TVA-ul a crescut la 11%. Evident și prețurile de producție în ultimii ani s-au tot scumpit. Cărțile au devenit mult mai scumpe”, a spus acesta.

Vidrașcu a indicat și numărul redus de puncte de vânzare și bugetele mici de marketing printre problemele pieței.

„Puncte de vânzare sunt relativ puține. Librării practic în care poți vedea catalogul. Bugetele de marketing sunt mici. Practic suntem într-un cerc vicios”, a afirmat el. În acest context, scăderea consumului ar fi una semnificativă. „Între 10 și 20% sunt estimările că s-a prăbușit consumul de carte în acest an, condițiile în care noi plecăm oricum de la un nivel foarte scăzut”, a declarat Dan Vidrașcu.

CEO-ul Voxa a spus că România pornește deja de la un nivel scăzut al consumului de carte și că, pentru a se apropia de o piață matură, ar fi nevoie de creșteri constante pentru o perioadă îndelungată.

„Noi ar trebui să creștem 10-15% încă mulți ani de acum înainte ca să fim pe o traiectorie care să ne apropie de ce ar însemna o piață matură de carte, dacă ne raportăm la populația țării”, a spus acesta.

Vidrașcu a explicat că scăderea din acest an îndepărtează și mai mult acest obiectiv.

„Dacă avem și scăderi, e clar că obiectivul de a ajunge la nivelul ăla e tot mai îndepărtat”, a afirmat el.

Dan Vidrașcu a spus că industria se aștepta ca majorarea TVA să aibă efecte, însă dimensiunea scăderii a fost peste estimări.

„A fost surprinzător pentru noi trendul din acest an. Așteptam cu toții că această creștere a TVA-ului va avea un impact, dar impactul a fost... mult mai mare”, a declarat acesta. El a adăugat că evoluția nu poate fi explicată exclusiv prin TVA. „Probabil că sigur nu se explică doar prin acea creștere ci și prin tot ce s-a întâmplat în țară. E o scădere a consumului pe care am resimțit-o din plin”, a spus Vidrașcu.

În opinia sa, într-o perioadă în care consumatorii își reduc cheltuielile, cartea poate fi printre produsele la care oamenii renunță mai ușor.

„De multe ori să renunți la o carte e mai ușor decât să renunți produse alimentare sau alte bunuri”, a afirmat acesta.