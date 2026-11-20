Inteligența artificială începe să influențeze consumul de carte, iar primele schimbări se văd în special în zona de non-ficțiune, susține Dan Vidrașcu, cofondator și co-CEO al editurii Litera și CEO al Voxa. Invitat în emisiunea „Picătura de business”, acesta a spus că anumite informații pentru care cititorii cumpărau anterior cărți pot fi obținute acum mult mai rapid printr-o conversație cu un agent AI.

Vidrașcu a făcut afirmația în contextul unei discuții despre scăderea consumului de carte și despre diferențele dintre evoluția ficțiunii și a non-ficțiunii.

„La noi în mod clar se resimte exact aceeași tendință. O scădere pe nonficțiune și o evoluție a ficțiunii care... Depinde foarte mult de ce lansezi în fiecare an, de numărul hit-urilor, dar acolo nu vedem schimbări, dar în non-ficțiune deja se resimt niște schimbări”, a declarat Dan Vidrașcu.

CEO-ul Voxa a explicat că schimbarea este vizibilă în special în zona de non-ficțiune utilitară.

„Singura explicație e că, practic, în loc să mai citești o carte 300 de pagini despre cum să țin bunătățe și somnul, ai un dialog de un sfert de oră cu un agent AI și îți extragi informațiile de acolo”, a spus acesta.

Potrivit lui Vidrașcu, nu toate segmentele non-ficțiunii sunt afectate în același fel.

În discuție au fost aduse ca exemple volumele memorialistice și cărțile semnate de personalități publice, unde informația nu poate fi obținută în aceeași formă din alte surse.

„Astea cred că sunt din categoria celor care își păstrează publicul, pentru că asta nu e o informație pe care să o poți obține din altă parte, dar în ansamblu categoriele au o pondere foarte mică”, a declarat Dan Vidrașcu.

Dan Vidrașcu a indicat dezvoltarea personală drept unul dintre segmentele importante ale non-ficțiunii în care se văd deja modificări.

„Dezvoltarea personală, dezvoltarea personală, acolo e... Asta e locomotiva categoriei de non ficțiune, acolo se făceau vânzările cele mai mari. Și acolo vedem și cele mai ample schimbări”, a spus acesta.

El a explicat că, în această categorie, notorietatea autorului și existența unei comunități formate în jurul acestuia au devenit foarte importante. Vidrașcu a dat exemplul podcasterilor, influencerilor și autorilor care au deja audiențe mari în social media.

„Foarte mulți autori faimoși sunt de fapt cei care au comunități mari în social media, sunt podcasteri, influenceri”, a afirmat acesta.

În opinia sa, editurile urmăresc tot mai atent aceste comunități, deoarece ele pot deveni un canal important pentru vânzarea cărților.

„Toate editurile sunt mult mai atente la tot ce se întâmplă în social media și unde sunt potențiali autori care au deja comunități mari pentru că acel canal de promovare devine esențial”, a spus Dan Vidrașcu.