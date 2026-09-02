Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) vine cu noi explicații după apariția informațiilor privind obligațiile care îi vizează pe unii influenceri din mediul online. Instituția atrage atenția că pragul de 100.000 de urmăritori nu înseamnă, de unul singur, că un influencer trebuie să se notifice la CNA.

Decizia CNA nr. 116/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 28 august și va intra în vigoare pe 27 septembrie 2026. Actul introduce o procedură distinctă de notificare pentru anumite canale disponibile pe platforme precum YouTube, Facebook sau TikTok.

Noua reglementare nu se aplică automat tuturor persoanelor care creează și publică materiale online. Potrivit CNA, simpla realizare a unui videoclip, vlog sau podcast nu transformă automat un canal într-un serviciu media audiovizual la cerere.

Pentru ca un canal să primească această calificare, trebuie îndeplinite simultan cinci criterii.

Activitatea trebuie să aibă caracter comercial, ceea ce poate include, de exemplu, promovarea unor branduri. Creatorul trebuie să aibă responsabilitate editorială asupra selecției și ordonării materialelor, iar publicul trebuie să poată accesa conținutul online la cerere.

În același timp, obiectivul principal al activității trebuie să fie informarea, divertismentul sau educarea, iar materialele trebuie difuzate printr-o platformă de partajare a videoclipurilor, precum YouTube, TikTok sau Facebook.

După îndeplinirea celor cinci criterii, trebuie verificate și alte cinci condiții pentru a exista obligația de notificare.

Canalul trebuie să fie accesibil publicului din România și să se adreseze acestuia, inclusiv cetățenilor români aflați în afara țării. De asemenea, creatorul trebuie să aibă cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați, prag care poate fi atins cumulat pe mai multe platforme.

O altă condiție este ca în ultimele 12 luni să fi fost încărcate cel puțin 24 de materiale audiovizuale. Totodată, activitatea trebuie să genereze venituri sau alte beneficii, precum bani, produse ori servicii.

CNA subliniază că toate cele cinci criterii și toate cele cinci condiții trebuie îndeplinite împreună. Astfel, existența a 100.000 de urmăritori nu este suficientă, în sine, pentru a declanșa obligația de notificare.

Procedura presupune completarea unui formular-tip și transmiterea documentelor necesare identificării. Creatorii care publică materiale pe mai multe platforme nu trebuie să facă notificări separate pentru fiecare dintre acestea. O singură notificare este suficientă, urmând să fie emis un singur aviz de furnizare.

Avizul nu reprezintă o evaluare a conținutului editorial și nici o aprobare a materialelor publicate. Documentul confirmă realizarea procedurii de notificare.

Creatorii care intră sub această reglementare trebuie să afișeze pe propriul canal și o adresă de e-mail prin care publicul îi poate contacta.

Notificarea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Deciziei CNA nr. 116/2026.

O altă clarificare importantă se referă la libertatea de exprimare. CNA susține că Decizia nr. 116/2026 nu introduce o procedură prin care conținutul creatorilor trebuie aprobat înainte de publicare.

Instituția nu primește, prin această procedură, competența de a aproba opiniile înainte ca acestea să fie făcute publice. Libertatea de exprimare rămâne garantată, cu respectarea legislației aplicabile în cazul programelor, materialelor video și comunicărilor comerciale audiovizuale.

CNA arată, de asemenea, că notificarea nu reprezintă cenzură, deoarece publicarea materialelor nu este condiționată de obținerea unui acord prealabil din partea Consiliului.