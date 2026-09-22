Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a prezentat marți, 22 septembrie, în fața comisiei parlamentare care analizează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Audierea vine după mai multe convocări, iar Abrudean a declarat că premierul interimar avea acordul său să folosească biroul președintelui Senatului atunci când avea nevoie de un spațiu în Parlament.

Întâlnirea care a determinat constituirea anchetei parlamentare a avut loc pe 14 august, chiar în biroul lui Mircea Abrudean.

Ilie Bolojan, premier interimar și președintele PNL, s-a întâlnit atunci cu Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale. Senatorii au cerut ulterior explicații privind împrejurările în care a avut loc discuția.

În fața comisiei, președintele Senatului a explicat că exista o înțelegere verbală între el și Ilie Bolojan privind utilizarea biroului.

Potrivit lui Abrudean, premierul interimar putea folosi spațiul ori de câte ori acesta era disponibil și avea nevoie de un loc în Parlament pentru întâlniri.

„Încă de la începutul mandatului de prim-ministru și al meu de președinte al Senatului, că au fost concomitente cele două desemnări sau alegeri, am avut o înțelegere verbală cu domnul prim-ministru, Ilie Bolojan, ca oricând are nevoie de un spațiu în Parlamentul României pentru ca să se întâlnească cu cine consideră că e necesar, asta să se întâmple în biroul președintelui Senatului, în care sunt eu în acest moment și pe care domnia sa l-a ocupat până la ziua în care a fost ales prim-ministru”, a declarat Abrudean în comisie.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a fost analizată de senatori după ce au apărut informații despre faptul că aceasta s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.

Președinta CCR a declarat anterior că discuția cu Ilie Bolojan a avut un caracter administrativ. Curtea Constituțională caută spații suplimentare pentru desfășurarea activității, iar un corp de clădire aflat în administrarea Guvernului s-ar fi numărat printre subiectele discutate.

„Avem o situație extrem de dificilă legată de spații. Știu, sala în care ne aflăm nu ilustrează realitatea spațiilor în care ne desfășurăm activitatea. E sala noastră de deliberare și este cea mai spectaculoasă din toată clădirea care este destinată CCR. Însă, așa cum menționam în mai multe alte apariții publice, și am spus asta începând cu august sau septembrie, cred, 2025, […] situația noastră locativă e una foarte delicată”, declara președinta CCR pentru Cotidianul.

La aproape o lună după discuția dintre cei doi, Mircea Abrudean a spus că au existat demersuri privind identificarea unor spații pentru Curtea Constituțională.

„Au fost discuții. Sigur, între secretarul general al Senatului și secretarul general al Curții Constituționale au identificat la un moment dat spațiul, l-au văzut. Mai departe, nu mai știu demersurile care au fost făcute, dar astfel de demersuri au fost făcute”, a mai declarat Abrudean.

Înaintea audierii lui Mircea Abrudean, comisia parlamentară se reunise de trei ori, însă cei trei invitați nu se prezentaseră.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu au venit nici de această dată în fața comisiei de anchetă a Senatului.

Premierul interimar și președinta Curții Constituționale urmează să fie invitați în continuare săptămânal, până pe 8 octombrie.

Comisia parlamentară analizează împrejurările întâlnirii din 14 august dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, desfășurată în biroul președintelui Senatului.