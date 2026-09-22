Prognoza actualizată în septembrie pentru iarna 2026-2027 indică diferențe importante în distribuția ninsorilor din Europa, Statele Unite și Canada, pe fondul unui episod puternic de Super El Niño. Datele ECMWF arată regiuni în care cantitățile de zăpadă ar putea depăși media climatologică, în timp ce alte zone ar putea avea ninsori mai puține decât în mod obișnuit.

Noile estimări pentru sezonul rece scot în evidență influența pe care Super El Niño ar putea să o aibă asupra circulației atmosferice din emisfera nordică.

Specialiștii Severe Weather Europe arată că modificările produse în curentul cu jet și în traseele furtunilor de iarnă pot influența distribuția ninsorilor în Europa, Statele Unite și Canada.

Hărțile actualizate în septembrie indică deja diferențe clare între regiuni. Unele zone apar cu potențial pentru ninsori peste media climatologică, iar în altele semnalul este pentru cantități mai reduse de zăpadă.

Super El Niño este prezentat drept unul dintre principalii factori meteorologici care vor influența sezonul rece 2026-2027.

Monitorizarea temperaturilor din Pacificul tropical arată dezvoltarea unui episod puternic de El Niño. Potrivit celei mai recente analize NOAA Coral Reef Watch, în regiunea ENSO sunt prezente anomalii termice extinse.

Cele mai ridicate valori se găsesc în partea estică a Pacificului tropical, unde, pe suprafețe întinse, temperaturile sunt cu peste 6 grade Celsius mai mari decât media climatologică. Specialiștii consideră că este vorba despre o anomalie deosebit de puternică și despre un indicator al intensității actualului fenomen.

Temperaturile ridicate de la suprafața oceanului reprezintă însă numai o parte a procesului care contribuie la dezvoltarea Super El Niño.

Datele privind temperatura apei din primii 200 de metri ai Oceanului Pacific tropical indică existența unui val Kelvin descendent. Acesta este considerat unul dintre mecanismele care alimentează dezvoltarea actualului Super El Niño.

Anomaliile termice din adâncime depășesc 9 grade Celsius peste valorile normale și se deplasează către est, apropiindu-se treptat de suprafață. Potrivit autorilor prognozei, încălzirea observată la suprafața Pacificului este alimentată de acest nucleu foarte cald din adâncime, care continuă să furnizeze energie termică și poate menține fenomenul El Niño puternic în timpul iernii.

Cele mai recente estimări ale NOAA Climate Prediction Center indică o probabilitate foarte ridicată ca El Niño să ajungă la o intensitate „extremă” spre finalul toamnei și începutul iernii. Prognoza ansamblului de modele nord-americane NMME indică atingerea unui maxim între octombrie și decembrie, cu anomalii de peste 4 grade Celsius într-o zonă extinsă a Pacificului tropical.

După atingerea vârfului în sezonul rece, fenomenul este așteptat să slăbească rapid pe parcursul verii 2027.

Influența El Niño asupra vremii din timpul iernii apare în special prin modificările produse în curentul cu jet. Acesta este un flux de aer aflat la altitudini de aproximativ 8-11 kilometri și are un rol important în transportul umezelii și al sistemelor de precipitații.

În timpul iernilor cu El Niño, curentul cu jet din Pacific tinde să devină mai puternic și să se extindă mai mult peste sudul Statelor Unite. Un asemenea tipar favorizează o presiune atmosferică mai scăzută, temperaturi mai reduse și o cantitate mai mare de umezeală. Atunci când există și suficient aer rece, aceste condiții pot favoriza ninsori abundente în centrul și estul Statelor Unite.

Analiza NOAA asupra episoadelor moderate și puternice de El Niño arată că anumite regiuni au înregistrat în trecut ninsori peste normal. Printre acestea se află Sierra Nevada, regiunea Four Corners, Munții Stâncoși din sud, porțiuni din Marile Câmpii Centrale și zone din sudul și estul Statelor Unite.

În același timp, deficite importante de ninsori au fost înregistrate în nord-vestul Pacificului, în regiunea Marilor Lacuri și în nord-estul Statelor Unite. Un anticiclon persistent deasupra Canadei poate limita pătrunderea aerului rece și poate reduce frecvența furtunilor de iarnă în nordul continentului.

Pentru Europa, tiparul asociat episoadelor de Super El Niño indică în general ninsori mai puține decât media în nord-vestul continentului, în sud și în unele regiuni nord-centrale.

Una dintre explicații este predominanța unei circulații vestice dinspre Atlantic, combinată cu dezvoltarea unui câmp de presiune ridicată în sud. În aceste condiții, temperaturile pot rămâne prea ridicate pentru formarea unui strat extins de zăpadă, cu excepția zonelor aflate la altitudini mai mari.

Specialiștii avertizează însă că in aceasta iarna, aceste tipare sunt stabilite prin analiza episoadelor anterioare de El Niño.

Fiecare iarnă are propriile particularități, iar evoluția unui sezon rece nu reproduce exact media observată în anii precedenți.

Estimările actualizate în septembrie folosesc datele modelului Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu - ECMWF. Pentru Europa, prognoza sezonieră s-a îmbunătățit ușor în comparație cu actualizările anterioare.

Semnalele pentru ninsori sub media climatologică se mențin în extremitatea nordică a continentului, în nord-vest, precum și în sudul și sud-vestul Europei.

În același timp, în regiunile centrale încep să apară zone unde cantitatea de zăpadă ar putea depăși media climatologică.

Prognoza pentru luna februarie oferă unul dintre cele mai clare semnale pentru ninsori peste normal în Europa Centrală.

În America de Nord, actualizarea din septembrie seamănă în mare măsură cu tiparele istorice observate în timpul episoadelor El Niño.

Modelul indică în această iarna ninsori sub media climatologică în nord-estul și nord-vestul Statelor Unite. Cantități mai reduse de zăpadă sunt estimate și în anumite zone din vestul și sud-estul Canadei.

În schimb, centrul și estul Statelor Unite prezintă un potențial mai ridicat pentru acumulări peste normal. Printre regiunile cu cele mai clare semnale pentru ninsori peste medie se află sud-vestul și sud-estul Statelor Unite, Marile Câmpii Centrale, anumite zone din partea inferioară a Midwestului și regiuni din estul țării.

Potrivit prognozei, această distribuție este legată de intensificarea curentului cu jet din Pacific, în contextul dezvoltării Super El Niño.

Pentru sezonul 2026-2027, unele dintre cele mai favorabile perspective pentru acumulări importante de zăpadă in aceasta iarna se mențin în regiunile montane din vestul Statelor Unite.

Prognoza indică un potențial ridicat pentru Sierra Nevada, Utah și Munții Stâncoși centrali și sudici. Pe listă se află și Colorado, Arizona și New Mexico.

Autorii analizei atrag însă atenția că prognozele sezoniere nu pot indica exact cantitatea de zăpadă care va cădea într-un anumit loc.

Rolul acestor estimări este să evidențieze tendințele privind ninsorile peste sau sub media ultimilor 30 de ani și să arate perioadele în care sezonul de iarnă ar putea începe mai târziu sau în care cele mai consistente ninsori s-ar putea concentra spre finalul iernii.