Salariații din România pot avea două sau chiar mai multe contracte individuale de muncă în același timp, inclusiv la angajatori diferiți, fără să fie obligați să renunțe la locul de muncă principal. Dreptul este prevăzut de Codul muncii, însă există câteva condiții importante privind programul de lucru, respectarea perioadelor de odihnă și eventualele incompatibilități profesionale.

Potrivit articolului 35 din Legea nr. 53/2003, orice salariat poate cumula mai multe funcții, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare activitate. Regula se aplică atât persoanelor care lucrează pentru două companii diferite, cât și celor care au mai multe contracte cu același angajator.

Această posibilitate oferă angajaților flexibilitate în obținerea unor venituri suplimentare, dar nu înseamnă că pot fi ignorate obligațiile legale privind timpul de muncă și repausul.

Articolul 35 din Codul muncii reglementează expres dreptul de a lucra pentru mai mulți angajatori. Modificarea legislativă adusă prin Legea nr. 283/2022 a introdus în mod explicit condiția ca programele de muncă aferente contractelor să nu se suprapună.

Astfel, o persoană care are un contract de muncă la o companie și dorește să se angajeze la o altă firmă poate face acest lucru fără să solicite, ca regulă generală, acordul primului angajator.

De asemenea, angajatorii nu au dreptul să aplice un tratament nefavorabil salariaților doar pentru că aceștia aleg să lucreze și în baza unui alt contract individual de muncă.

Fiecare contract presupune însă obligații distincte, iar angajatul trebuie să respecte atribuțiile, programul și condițiile stabilite în fiecare raport de muncă.

Da. Legislația permite cumulul de funcții și în cadrul aceluiași angajator.

În această situație, contractele trebuie să respecte condițiile legale, iar programele de lucru nu trebuie să se suprapună. În plus, potrivit precizărilor publicate de Inspecția Muncii în platforma REGES, salariatul care are două contracte cu același angajator trebuie să ocupe funcții diferite, iar timpul de muncă aferent ambelor contracte nu poate depăși 12 ore pe zi.

Prin urmare, un angajat poate avea, de exemplu, un contract pentru o activitate administrativă și un al doilea pentru o activitate distinctă în cadrul aceleiași companii, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante condiții pentru cumulul de funcții este respectarea programului stabilit prin fiecare contract.

De exemplu, dacă un angajat lucrează la primul loc de muncă între orele 08:00 și 16:00, cel de-al doilea contract trebuie să prevadă un program diferit, care să nu intre în conflict cu primul.

Această regulă se aplică indiferent dacă persoana lucrează pentru același angajator sau pentru companii diferite.

În același timp, trebuie respectate și prevederile generale privind timpul de muncă și perioadele de odihnă. Codul muncii stabilește, pentru salariații cu normă întreagă, o durată normală de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Durata maximă legală a timpului de muncă este, de regulă, de 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculată potrivit regulilor și perioadelor de referință prevăzute de lege.

Existența mai multor contracte nu elimină dreptul salariatului la repaus.

Codul muncii prevede, ca regulă generală, un repaus zilnic de cel puțin 12 ore consecutive între două zile de muncă. În cazul muncii în schimburi, perioada minimă poate fi de opt ore între schimburi, în condițiile legii.

De asemenea, angajații au dreptul la 48 de ore consecutive de repaus săptămânal, de regulă sâmbăta și duminica.

Aceste prevederi sunt importante mai ales pentru persoanele care încearcă să combine două locuri de muncă cu normă întreagă. Un program care nu permite respectarea perioadelor legale de odihnă poate ridica probleme de conformitate.

Da. Articolul 35 alineatul (2) prevede o excepție pentru situațiile în care legea stabilește incompatibilități între anumite funcții.

Aceste restricții pot apărea în cazul unor profesii sau funcții pentru care există reglementări speciale, inclusiv în anumite categorii din sectorul public.

Prin urmare, înainte de încheierea celui de-al doilea contract, este important ca angajatul să verifice dacă funcția pe care urmează să o ocupe permite cumulul cu activitatea deja desfășurată.

Codul muncii nu instituie o obligație generală de a solicita acordul primului angajator pentru încheierea unui al doilea contract de muncă.

Totuși, salariatul trebuie să respecte obligațiile de loialitate, confidențialitate și evitare a conflictelor de interese, în măsura în care acestea sunt aplicabile raportului său de muncă.

De asemenea, pot exista reguli speciale pentru anumite profesii sau prevederi contractuale care trebuie analizate în raport cu legislația aplicabilă.