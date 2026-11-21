Gabi Tamaș va contesta măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, dispusă de instanță în dosarul în care fostul internațional este cercetat pentru lovire sau alte violențe, după o altercație produsă în Centrul Vechi al Capitalei.

Avocatul său consideră că măsura este prea severă și susține că fotbalistul a reacționat după ce ar fi fost amenințat de un grup de persoane.

Procurorii solicitaseră arestarea preventivă a lui Tamaș pentru 30 de zile, însă judecătorul a respins această cerere și a decis plasarea fostului fotbalist în arest la domiciliu. Apărătorul său, Virgil Boglea, a anunțat că va formula contestație, care ar urma să fie judecată săptămâna viitoare la Tribunalul București.

Potrivit avocatului, Gabi Tamaș a ajuns deja la domiciliu, în zona Sinaia, și urmează să aibă din nou acces la telefonul personal. Boglea susține că fostul internațional ar putea să își continue activitatea profesională de acasă, până la soluționarea contestației.

Virgil Boglea contestă versiunea potrivit căreia incidentul ar fi fost o bătaie în toată regula și afirmă că situația a fost exagerată. Conform relatării sale, fostul fotbalist ar fi fost insultat de un grup de persoane, după care s-ar fi îndepărtat inițial de acestea.

Avocatul susține că persoanele respective au venit din nou spre Tamaș în zona unei bariere, în timp ce acesta aștepta un taxi. Unul dintre bărbați ar fi întins mâna în fața lui, gest pe care fostul fotbalist l-ar fi perceput ca pe o amenințare, moment în care ar fi ripostat.

Boglea consideră că măsura arestului la domiciliu este disproporționată în raport cu împrejurările incidentului și afirmă că Tamaș nu reprezintă un pericol public. El a mai susținut că fostul internațional s-ar fi prezentat singur în fața autorităților dacă ar fi fost citat, fără să fie necesară intervenția poliției.

Pentru a-și susține argumentele, avocatul a invocat în instanță un alt caz în care, potrivit afirmațiilor sale, urmările agresiunii au fost mai grave, inclusiv spitalizare și intervenții estetice, fără ca persoana cercetată să fie arestată preventiv pentru 30 de zile.

Apărătorul nu a precizat dacă fostul fotbalist va purta o brățară electronică de supraveghere. Această chestiune urmează să fie gestionată de autoritățile competente, în cadrul măsurii dispuse de instanță.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a confirmat că instanța a dispus arestul la domiciliu pentru bărbatul în vârstă de 43 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar susținerile avocatului privind împrejurările în care s-a produs altercația reprezintă poziția apărării. Contestația anunțată de Virgil Boglea va permite instanței să reanalizeze măsura preventivă dispusă în cazul fostului fotbalist.