Călin Georgescu a publicat luni seară un mesaj cu tentă religioasă, în care a făcut trimitere la perioada de acum doi ani și la o „mare lecție de iubire” pregătită de Dumnezeu. Mesajul fostului candidat la alegerile prezidențiale a apărut în aceeași zi în care AUR a prezentat în Parlament un raport de 432 de pagini despre anularea scrutinului prezidențial din 2024. Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și sute de comentarii.

Deși nu a menționat direct anularea alegerilor prezidențiale din 2024, mesajul a fost publicat într-o zi marcată de noi dezbateri politice pe această temă.

„Acum doi ani, fix pe vremea aceasta, Dumnezeu ne pregătea o mare lecție de iubire. Astăzi și-a reînnoit declarația de dragoste pentru toți copiii Săi. Mare este Numele Sfintei Treimi! Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L…”, a scris Călin Georgescu.

Mesajul a atras rapid atenția utilizatorilor rețelei sociale. La numai cinci minute de la publicare, postarea înregistrase peste 2.000 de aprecieri și mai mult de 250 de comentarii.

În aceeași zi, reprezentanții AUR au prezentat în Parlament un raport intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”.

Raportul are 432 de pagini și a fost realizat de deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.

Documentul analizează anularea procesului electoral prezidențial din 2024, un subiect care continuă să provoace dispute pe scena politică.

Într-o altă intervenție, după decizia Curții de Apel București privind plasarea sa în arest la domiciliu, fostul candidat a vorbit despre libertate și despre situația sa juridică.

Georgescu a făcut trimitere la filosoful Petre Țuțea și a susținut că măsura dispusă de instanță nu i-a afectat sentimentul de libertate.

„Nu am fost în arest. Parafrazând pe inegalabilul Petre Țuțea, s-a închis doar ușa după mine. Eu nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat a respins acuzațiile care i se aduc și a susținut că dosarul în care este vizat de cercetări ar avea motivații politice.

„Eu sunt nevinovat al nu știu câtelea dosar fabricat politic”, a afirmat Călin Georgescu.

Acesta a mai spus că sprijinul primit din partea susținătorilor i-a oferit putere în perioada dificilă.