Cristela Georgescu a transmis un mesaj după decizia instanței în cazul soțului său, Călin Georgescu. Partenera fostului candidat la prezidențiale le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de familia sa în ultimele două luni, perioadă marcată de arestul preventiv și de termenele de judecată. Mesajul ei a fost adresat atât susținătorilor prezenți la manifestații, cât și celor care s-au rugat pentru familia Georgescu.

Soția lui Călin Georgescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa românilor care și-au păstrat, în opinia sa, demnitatea, decența, loialitatea și omenia.

Ea s-a adresat și celor pe care îi consideră responsabili pentru nedreptățile suferite de familia sa.

„Tuturor le spun, așa cum am zis și cu alte ocazii, un cuvânt atât de mic: mulțumesc. Pentru cei care au considerat altfel și au acționat uitând ce înseamnă a fi om, uitând ce înseamnă a fi creștin, le spun Dumnezeu să-i ierte”, a declarat Cristela Georgescu.

În mesajul său, Cristela Georgescu a făcut referire și la ceea ce a numit „dreptatea lui Dumnezeu”, afirmând că persoanele care au făcut nedreptate vor trebui să suporte consecințele propriilor fapte.

Aceasta le-a mulțumit jurnaliștilor independenți și reprezentanților presei internaționale, despre care a spus că au prezentat mesajele familiei fără să le trunchieze sau să le manipuleze.

De asemenea, soția lui Călin Georgescu a apreciat activitatea avocaților care i-au reprezentat și care, potrivit declarațiilor sale, au rezistat unui val puternic de atacuri.

La finalul mesajului, Cristela Georgescu i-a adresat mulțumiri și soțului ei, Călin Georgescu.

„Îi mulțumesc și lui Călin că ne-a arătat tuturor ce înseamnă bucuria din suferință, credința, simplitatea nădejdii și puterea rugăciunii. Vă mulțumesc tuturor!”, a încheiat Cristela Georgescu.