Înainte de mult așteptata confruntare cu Anthony Joshua, programată pe 11 decembrie la Cardiff, Tyson Fury revine în atenția publicului printr-un documentar Netflix în care vorbește deschis despre lupta sa îndelungată cu depresia, anxietatea și propriii demoni. Soția sa, Paris Fury, rememorează în producția respectivă clipele dramatice din spital, de acum zece ani, când sportivul a primit diagnosticul de schizofrenie, conform news.ro.

Ajuns la 38 de ani, fostul campion mondial la categoria grea se numără printre cele mai urmărite nume din sportul mondial la finalul anului 2026.

Pe 11 decembrie, la Cardiff, el va intra din nou în ring pentru a se duela cu Anthony Joshua, într-un meci așteptat cu sufletul la gură de fanii boxului din toată lumea. Platforma Netflix, care va transmite „Bătălia Angliei”, pregătește terenul cu un film documentar de 90 de minute dedicat lui „Gypsy King”, lansat începând de vineri.

În noua producție, episoadele întunecate ale vieții sale și tulburările psihice au o pondere semnificativă. În mod paradoxal, aceste probleme s-au declanșat în urmă cu un deceniu, tocmai când Fury se afla pe culmile succesului, după ce devenise campion mondial învingându-l pe Wladimir Klitschko.

„Nu găsesc cuvinte să descriu întunericul în care mă aflam”, mărturisește pugilistul în documentarul vizionat în avans de publicația The Sun. „Era ca și cum aș fi fost în iad. Eram absolut convins că voi ajunge într-o celulă de izolare cu ușa încuiată, iar asta mă îngrozea.”

Pe fondul acestor stări, Tyson Fury a alunecat către consumul de alcool și cocaină, iar gândurile negre și ideile suicidare au devenit tot mai prezente. Punctul de cotitură a avut loc în iunie 2016, când a fost transportat de urgență la spital, suspiciunea inițială fiind aceea a unui infarct.

Soția sa, Paris, a reconstituit momentele trăite atunci: „Ajung acolo și Tyson se uită la mine. Are fire de pe tot corpul. Părea cu adevărat îngrozit și mi-a spus: «Scoate-mă de aici. Illuminati sunt toți în cârdășie, nu reușesc să mă reducă la tăcere, o să mă omoare!»”

Cu un istoric de crize de anxietate, boxerul trecea printr-un episod sever de delir paranoid, percepând voci care îi anunțau moartea tatălui său. „Mi s-a administrat antrax, nu sunt cu adevărat aici, probabil că sunt mort”, spune el în film.

„Îmi era atât de teamă pentru el”, adaugă soția lui Tyson Fury. Medicii au luat inițial în calcul o depresie nervoasă, însă ulterior sportivul a ajuns la un medic psihiatru. „Am bifat toate căsuțele: depresie, anxietate, tulburare bipolară”, povestește el.

A fost momentul în care atât el, cât și partenera sa au aflat adevăratul diagnostic: fostul rege al categoriei grele suferea de schizofrenie, o afecțiune psihică cronică ce afectează funcționarea creierului, manifestată prin delir sau halucinații auditive, vizuale ori olfactive.

După primirea diagnosticului, Tyson Fury a afirmat că primele semnale apăruseră încă din copilărie. Crescut dur de tatăl său, sub principiul „Bărbații trebuie să fie bărbați”, el a fost un copil sensibil și temător, povestind că se ascundea uneori în dulap cu convingerea că urmează o nenorocire.

Astăzi, starea lui Tyson Fury este mult mai bună. Face terapie și merge la psihiatru săptămânal, iar alături de soția sa și de cei șapte copii ai lor — pe care îi consideră cea mai mare realizare — încearcă să le ofere o educație diferită de cea primită de el. Tatăl său, John Fury, recunoaște în documentar că în trecut a ignorat suferința psihică a fiului său:

„Nu voiam să văd un copil deprimat. Dacă se întâmpla asta, nu îi acordam atenție. Acum înțeleg că este o boală teribilă. Eu însumi sufăr de ea”, a declarat John Fury la finalul mărturisirilor din documentar.