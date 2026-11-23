Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au înregistrat în Parlament un nou proiect de lege prin care solicită ca anul 2027 să devină oficial „Anul România în Uniunea Europeană - bilanţ şi perspective la 20 de ani de la aderare”. Demersul legislativ îi aparține senatorului AUR Daniela Ştefănescu și are ca obiectiv principal marcarea împlinirii a două decenii de la momentul în care țara noastră a devenit stat membru al blocului comunitar, printr-o serie amplă de dezbateri publice, acțiuni de informare și analize aprofundate privind parcursul european al României.

Conform unui comunicat de presă transmis de formațiunea politică, inițiatoarea propunerii legislative consideră că anul 2027 reprezintă momentul oportun pentru o radiografie onestă a ultimilor 20 de ani. Scopul declarat este identificarea exactă a beneficiilor obținute de România, a oportunităților care au fost valorificate, dar și a direcțiilor în care țara a ratat șanse importante de dezvoltare.

Senatorul Daniela Ştefănescu atrage atenția că orice analiză a statutului de membru UE trebuie să aibă ca punct de plecare problemele reale cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi. Printre aspectele semnalate se numără lipsa infrastructurii de bază din zonele rurale, obstacolele întâmpinate de fermieri și de capitalul autohton, exodul tinerilor către alte state, precum și diferențele economice majore care încă separă România de restul statelor membre.

În argumentarea demersului său, parlamentarul AUR subliniază necesitatea de a măsura impactul aderării prin date concrete, nu doar prin declarații politice, punând accent pe nivelul de trai și pe absorbția banilor europeni.

„Pentru mine, acest bilanţ trebuie să pornească de la o Românie concretă: de la sate care încă nu au infrastructura adecvată, de la fermieri români care au nevoie de condiţii echitabile, de la întreprinderi româneşti care trebuie încă să poată concura echitabil, de la tineri care pleacă din ţară şi de la comunităţi care încă aşteaptă dezvoltarea promisă. Trebuie să urmărim rezultate măsurabile: cât am atras din fondurile europene, cât am investit, câte proiecte am dus la capăt, câte locuri de muncă am creat sau cum au evoluat agricultura şi industria românească, cât au crescut veniturile şi nivelul de trai şi, mai ales, dacă am redus decalajele dintre România şi celelalte state europene”, a spus senatorul AUR, Daniela Ştefănescu.

Textul inițiativei depuse la Parlament stabilește și responsabilitățile instituționale pentru organizarea acestui an tematic. Astfel, Secretariatul General al Guvernului (SGG) este desemnat să coordoneze întregul set de acțiuni și evenimente ce vor fi derulate la nivelul administrației publice centrale.

Potrivit prevederilor din proiectul de lege, SGG va avea la dispoziție un termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ pentru a întocmi și a da publicității programul oficial al activităților. Ulterior, la finalizarea acestui demers, instituția va fi obligată să prezinte un raport detaliat privind toate acțiunile desfășurate, termenul-limită stabilit pentru publicarea acestui document fiind 31 martie 2028.