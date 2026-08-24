Proiectul legislativ care reglementează domeniul integrității publice a făcut un pas important în Camera Deputaților. Comisiile juridică și de constituționalitate au dat un raport favorabil propunerii de modificare și completare a actelor normative din domeniu, documentul fiind reexaminat ca urmare a deciziilor emise de Curtea Constituțională, conform Agerpres.

Dezbaterea din comisiile reunite a durat mai bine de trei ore, perioadă în care parlamentarii s-au contrazis pe marginea procedurilor de vot. După o pauză de consultări menită să clarifice aspectele divergente, deputații au reușit să ajungă la un consens și au convenit o formulă de punere în acord a textelor legislative cu deciziile CCR, prin intermediul mai multor amendamente.

Membrii celor două comisii au adoptat un amendament susținut de reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale. Această modificare a fost formulată la recomandarea Agenției Naționale de Integritate, având ca scop reluarea publicării datelor privind averile aleșilor și demnitarilor. În baza declarațiilor de avere și de interese completate de persoanele vizate, instituția de integritate va genera automat o fișă de interese financiare.

„Am convenit toţi ca această fişă să aibă denumirea de fişă publică privind interesele financiare - denumirea oficială. Am convenit, de asemenea, că se comasează, la capitolul II active, bunurile imobile cu bunurile mobile”, a declarat preşedintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă, care a subliniat că dorinţa este de a exista o lege constituţională.

Potrivit reprezentanților Comisiei juridice, capitolul 5 din actul normativ inițial se păstrează și face referire la valoarea contractelor finanțate integral din fonduri publice. Structura va include două componente distincte: valoarea în derulare și valoarea finalizată. Pentru simplificare, încadrarea se va face prin bifarea unor plafoane valorice cuprinse între 100.000 lei și 500.000 lei, între 500.000 lei și 1 milion lei sau care depășesc 1 milion lei.

Procedura acordă și un răgaz pentru rectificarea eventualelor erori materiale care pot apărea în procesul de prelucrare a datelor.

„De asemenea, s-a solicitat ca în perioada de 30 de zile în care există posibilitatea de rectificare (...) persoana în cauză să poată verifica această fişă de interese financiare. Dacă din eroarea agenţiei fişa este incorectă, să poată în termen de 30 de zile să intervină pentru corectarea acestei fişe. Dacă în termenul de 30 de zile această fişă nu este sub nicio formă corectată, se prezumă că este corect completată, datele sunt corect extrase de către Agenţia de Integritate din fişele deja depuse şi procedura curge mai departe” a explicat Ciucă.

Noua reglementare aduce simplificări birocratice pentru demnitari, introducând o singură declarație. Aceasta va trebui actualizată ulterior doar în momentul în care intervin modificări în patrimoniul persoanei respective, după cum a specificat conducerea Agenției Naționale de Integritate la încheierea ședinței.

Întrebat dacă noua variantă a declaraţiei de interese financiare este una transparentă, el a răspuns că este vorba despre o soluţie aplicabilă.

„Este soluţia pe care o putem aplica, având în vedere şi cele două decizii ale Curţii Constituţionale. Varianta propusă de noi era o variantă care asigura o transparenţă mult mai largă, ea poate să fie consultată, dar mai restrânsă faţă de declaraţiile de avere şi interese care erau publicate înainte de decizia CCR. Această variantă a fost varianta la care am ajuns împreună, aşa cum aţi observat în cadrul şedinţei, astfel încât să putem asigura o transparentizare. În acelaşi timp, ştim foarte bine că doar primim atâtea solicitări, există aşteptări foarte mari pe această zonă de publicare a informaţiilor, dar, în acelaşi timp, suntem restrânşi de aceste decizii”, a indicat preşedintele ANI.

Reprezentantul instituției a subliniat că demnitarii vor completa doar setul de date aferent declarației de avere și interese, fără sarcini suplimentare.

„Această declaraţie de interese financiare sau această fişă, cum a fost redenumită, se va genera automat în baza informaţiilor completate şi existente. (...) Noi, în continuare, o să avem acces şi o să le putem folosi în analizele sistemului pe care îl avem. (...) Această fişă care va fi publică va spune preţul de dobândire sau modalitatea de dobândire în funcţie de anumite categorii”, a completat Sticlosu.

După acordarea raportului favorabil în comisiile de specialitate, inițiativa legislativă urmează să fie supusă dezbaterii și votului în plenul Camerei Deputaților. Ulterior, proiectul va fi transmis Senatului, care este for decizional în acest caz.