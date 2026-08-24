Întâlnirea Tănăsescu-Bolojan, pusă sub lupa Senatului

Plenul Senatului a aprobat luni constituirea unei comisii de anchetă care va analiza împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan. Întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului și a generat discuții privind natura și scopul întâlnirii.

Propunerea a fost adoptată cu 67 de voturi „pentru” și 41 de voturi „împotrivă”. Ancheta parlamentară va fi realizată de Comisia pentru Constituționalitate, care va trebui să clarifice circumstanțele în care cei doi oficiali s-au întâlnit.

Comisia pentru Constituționalitate va analiza momentul și contextul întâlnirii, precum și natura și scopul acesteia. Parlamentarii vor trebui să clarifice și motivul pentru care discuția dintre premierul interimar și președintele CCR a avut loc chiar în biroul președintelui Senatului.

Ancheta urmărește, potrivit documentului adoptat de Senat, să contribuie la aflarea adevărului și la menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea activității Curții Constituționale.

„Explicaţia privind natura întâlnirii devine legitim necesară, deoarece, în raport de locul şi momentul la care a avut loc aceasta, Curtea constituţională urma să se pronunţe asupra unor cauze cu miză instituţională, inclusiv pentru formaţiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan. Scopul întâlnirii trebuie clarificat transparent, având în vedere că independenţa unei jurisdicţii depinde în egală măsură de conduita celor care exercită funcţii în cadrul acesteia. Curtea constituţională nu este o autoritate politică, ea este garantul supremaţiei Constituţiei şi unică autoritate de jurisdicţie constituţională.”, se arată în raportul Comisiei pentru Constituționalitate.

Unul dintre elementele asupra cărora se va concentra ancheta este alegerea biroului președintelui Senatului pentru desfășurarea întâlnirii. Parlamentarii vor încerca să stabilească de ce discuția dintre cei doi oficiali a avut loc în acel spațiu și dacă există elemente relevante privind momentul în care a fost organizată întrevederea.

În raportul Comisiei pentru Constituționalitate se face referire și la faptul că, la momentul întâlnirii, Curtea Constituțională urma să soluționeze cauze considerate importante din punct de vedere instituțional.

Concluziile verificărilor vor fi reunite într-un raport al Comisiei pentru Constituționalitate. Documentul va trebui înaintat Biroului Permanent al Senatului în termen de 14 zile.

Comisia va avea astfel la dispoziție o perioadă limitată pentru a analiza împrejurările întâlnirii și pentru a formula concluziile anchetei parlamentare.