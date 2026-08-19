În viziunea președintei CCR, tot proști suntem… Simina Tănăsescu spune că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan pentru că CCR are nevoie de spații suplimentare. Numai că CCR funcționează în Palatul Parlamentului, administrat de Camera Deputaților. Adică de Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, nu de Ilie Bolojan, premierul demis.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a ieșit public să ne ofere, în sfârșit, explicația pentru celebra întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan. Motivul? O dramă pur locativă!

“Avem o situație extrem de dificilă legată de spații. Așa cum menționam în mai multe alte apariții publice, și am spus asta începând cu august sau septembrie, cred, 2025, o spun repetat și în interviuri de genul acesta, și în intervenții televizate, și în toate contextele posibile, situația noastră locativă e una foarte delicată”, a declarat președinta Curții la cotidianul.ro întrebată ce a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Aflăm, aproape cu lacrimi în ochi, că sediul CCR a devenit neîncăpător. Conceput inițial pentru mai puțin de 100 de persoane, a ajuns să găzduiască 140. Astfel, ne spune doamna Tănăsescu, s-a văzut nevoită să discute de urgență cu premierul Bolojan pentru a obține spații suplimentare în... Palatul Parlamentului.

Sună a justificare administrativă banală, perfectă pentru a închide gura presei. Există însă un singur detaliu care aruncă în aer, logic și juridic, toată această poveste: Palatul Parlamentului NU este în administrarea Guvernului. Clădirea se află în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului. Și a tuturor celorlalte instituții care funcționează acolo: Consiliul Legislativ, Curtea Constituțională a României, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), SELEC (Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii). Nici una nu are legătură cu Guvernul...

Camera Deputaților, este administratorul principal al celei mai mari părți a imobilului. Aceasta gestionează nu doar spațiile proprii, ci și infrastructura tehnică generală a clădirii, terenul aferent, precum și Centrul Internațional de Conferințe. Dacă președinta CCR avea cu adevărat nevoie de birouri noi în clădirea Parlamentului, adresa corectă era la președintele Camerei Deputaților, adică la Sorin Grindeanu.

Șeful Guvernului, fie el și Marele Ilie Bolojan, nu împarte metri pătrați la Parlament, pentru că pur și simplu nu are nicio atribuție legală asupra acelui spațiu. Așadar, să te duci la șeful Executivului să-i ceri birouri aflate în curtea Legislativului este o eroare administrativă pe care un student în anul I la Drept nu ar face-o. Să o facă președinta Curții Constituționale este de-a dreptul insultător pentru inteligența publicului.

Când inventezi o scuză pentru a masca o întâlnire politică inoportună, măcar asigură-te că respecți organigrama statului. Picând acest test simplu de logică instituțională, doamna Tănăsescu nu a făcut decât să confirme ceea ce bănuia toată lumea: la acea întâlnire nu s-au negociat metri pătrați, ci cu totul altceva.