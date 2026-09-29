Prezența a trei generali în ținute de misiune la audierea parlamentară a candidatului pentru funcția de ministru al Apărării a fost criticată de participanții la podcastul EVZ Contrapunct, difuzat pe canalul HAI România. Moderatorul Mirel Curea a discutat subiectul cu jurnalistul Victor Ciutacu și cu generalul în rezervă Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona. Cei trei au ridicat întrebări privind rolul militarilor în activitățile politice, respectarea regulilor instituționale și imaginea transmisă de prezența ofițerilor în uniformă la audierea unui candidat pentru o funcție guvernamentală.

Dezbaterea a pornit de la imaginile cu cei trei generali care l-au însoțit pe Radu Miruță la comisia parlamentară. Participanții au discutat atât despre ținuta militarilor, cât și despre oportunitatea prezenței acestora la o audiere în care parlamentarii urmau să evalueze un candidat și să voteze asupra avizului său.

Moderatorul Mirel Curea a spus că prezența generalilor în ținute de misiune i-a atras atenția și a ridicat problema imaginii publice a Armatei Române.

„Am văzut trei generali îmbrăcați de parcă ieșeau de la popotă ca să se ducă la câmpul de instrucție. Așa apare un general mai nou al Armatei Române”, a afirmat Curea.

Acesta a explicat că, în opinia sa, imaginea ofițerilor de rang înalt este importantă pentru percepția publică asupra instituției militare. Moderatorul a amintit și eforturile unor generali de a promova o imagine a armatei bazată pe profesionalism și pregătire.

„Niște generali, printre care și noi, se fac niște eforturi considerabile să apară în fața publicului și se prezintă într-un anume fel. General care, v-am în vedere până acum, pe domnul general profesor universitar inginer Cristi Barbu, fostul rector al Academiei Militare Tehnice, care a schimbat foarte mult imaginea Armatei Române”, a spus Curea.

El a întrebat dacă prezența celor trei ofițeri la audiere și felul în care s-au prezentat nu afectează aceste eforturi de imagine.

Victor Ciutacu a criticat atât ținuta generalilor, cât și prezența lor la o audiere parlamentară a unui candidat pentru funcția de ministru.

Jurnalistul a povestit că, atunci când a văzut imaginile, a avut impresia că urmărește o situație dintr-un stat în care armata intervine în viața politică.

„În sala aia de ședință, la noi, în televizor, am așteptat, am ridicat capul și am crezut că am nimerit greșit, că au dat ăștia pe BBC sau pe ceva, că s-a mai dat vreo lovitură de stat în Africa, în America de Sud. A venit junta militară și s-a așezat la prima conferință de presă”, a afirmat Ciutacu.

Acesta a invocat prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare și a susținut că ofițerii nu ar trebui să participe la activități politice.

„Conform legii, și domnul general sigur mă poate confirma, militarii nu au voie să facă politică. Audierea unui candidat, pentru că domnul Miruță n-a venit acolo în calitate de ministru al Apărării, putea să fie oricine altcineva. Era un candidat la dregătoria de ministru al Apărării care era audiat politic de reprezentanții Comisiei Parlamentare”, a spus jurnalistul.

Ciutacu a subliniat că audierea era urmată de un vot al parlamentarilor, ceea ce, în opinia sa, accentua caracterul politic al procedurii.

„Votul pentru confirmarea sau nu, sau pentru avizul sau nu al candidatului este un vot politic, dat de niște oameni politici, în urma unei audieri politice petrecute în cel mai înalt for politic al României, numit Parlament”, a declarat acesta.

Generalul în rezervă Mircea Mândrescu a fost de acord că prezența celor trei generali la audiere ridică probleme din perspectiva regulilor militare și a modului în care trebuie interpretate prevederile legale.

„Prezența acelor ofițeri acolo, ofițeri cu gradul de general, nu a fost în concordanță cu prescripțiunile legilor militare, legilor care organizează o asemenea activitate și cu regulamentele militare”, a afirmat Mândrescu.

Acesta a făcut referire la Legea 80/1995 și la articolele care reglementează implicarea cadrelor militare în activități politice.

„Chiar dacă nu se așază în text, expresis verbis, și ședințele comisiei care verifică un candidat, asta nu înseamnă că nu te uiți și nu interpretezi spiritul legii, ce s-a vrut prin acea normă juridică”, a explicat generalul.

Mândrescu a subliniat că Radu Miruță s-a prezentat la comisie în calitate de candidat pentru funcția de ministru, nu în exercitarea atribuțiilor de ministru al Apărării.

„A venit cetățeanul, oricare ar fi el, în cazul nostru, domnul Miruță, care a venit și a solicitat încrederea acestei comisii, acceptul pentru o nouă poziție de ministru al Apărării”, a spus acesta.

Generalul a adăugat că informațiile tehnice necesare candidatului puteau fi furnizate prin documente și materiale de specialitate, fără ca generalii să fie prezenți în sala de audiere.

Victor Ciutacu întreabă dacă prezența generalilor a urmărit să transmită sprijinul Armatei

În timpul discuției, Victor Ciutacu a ridicat întrebări privind motivul pentru care cei trei generali l-au însoțit pe candidatul la funcția de ministru.

„A zis că impresionează el. Arată că armata îl susține. Era în ciclu: armata e cu noi”, a afirmat jurnalistul, sugerând că prezența ofițerilor putea fi interpretată ca o demonstrație de susținere instituțională.

Ciutacu a contestat argumentul potrivit căruia generalii ar fi fost necesari pentru a oferi informații tehnice candidatului, susținând că audierea viza politicile pe care acesta intenționa să le aplice la conducerea ministerului.

„Nu poți să spui că tu nu ai avut niște linii directoare pe care vroiai să le comunici comisiei care urma să te audieze și că alea nu puteau fi sintetizate de ditamai…”, a spus jurnalistul.

Mirel Curea a adăugat că parlamentarii urmau să adreseze întrebări despre politicile viitorului ministru, nu despre detalii tehnice precum numărul de arme sau de muniție din dotarea armatei.

Generalul Mândrescu a susținut că ofițerii ar fi trebuit să evalueze contextul înainte de a participa la audiere și să semnaleze eventualele probleme.

Mircea Mândrescu a ridicat și problema responsabilității celor care au organizat sau au facilitat prezența generalilor la comisia parlamentară.

„În opinia mea, era cineva acolo care ar fi trebuit din echipa Ministerului Apărării, care ar fi trebuit să tragă semnalul de alarmă și să prezinte situația, cel puțin sensibilă. În opinia mea, e clar că nu aveau ce să caute acolo”, a afirmat generalul.

Acesta a menționat departamentul responsabil de relația cu Parlamentul, despre care a spus că ar fi trebuit să cunoască procedurile și să atragă atenția asupra posibilelor probleme.

Mândrescu a făcut diferența între posibilele consecințe disciplinare și existența unei fapte penale, subliniind că stabilirea unei eventuale răspunderi juridice necesită o analiză separată.

„Nu știm dacă e penal, dar sigur nu este din punctul de vedere că acolo pot fi consecințe”, a spus generalul, în contextul discuției despre posibile încălcări ale regulilor militare.

Victor Ciutacu a susținut că trebuie clarificat cine a aprobat accesul celor trei ofițeri și cine i-a invitat la audiere. El a amintit că accesul în Parlament presupune proceduri de legitimare și autorizare.

Mirel Curea a afirmat că episodul ridică probleme de imagine pentru instituția militară și a criticat faptul că generalii nu ar fi semnalat că prezența lor la audiere ar putea fi nepotrivită.

„Pe mine mă doare sufletul de un episod jalnic de imagine al Armatei Române. Adică, totuși, niciunul dintre ei, generalii, nu i-au spus lui Miruță: «Domnule, nu avem ce căuta acolo»”, a declarat moderatorul.

Victor Ciutacu a oferit, în contrapondere, exemplul prezentării în ținută civilă a șefului Statului Major al Apărării la o audiere la DNA, afirmând că un asemenea gest poate evita impresia că uniforma militară este folosită pentru a influența o instituție civilă.