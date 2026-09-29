Raluca Turcan, 10 ani de politică șchioapă. Cu gafe, cu traseism, școli închise, furt de Coif și protest Declic

Raluca Turcan vrea să fie ministrul Muncii din nou. Azi va fi audiată în comisia parlamentară. Nu știu ce va fi întrebată, dar știu ce a făcut în ultimii 10 ani și la aceste probleme, ce s-au prins de ea ca scaiul de oaie, ar fi interesante răspunsurile.

Nu ași întreba-o câți ani are, că a mai fost supusă mărturisirii. Nici câte operații estetice a făcut sau câte genți și pantofi are. Nu interesează nici poporul, nici pe parlamentari.

Raluca Turcan ne poate explica însă niște situații din ultimii 10 ani în care a făcut politică. O politică șchioapă, fără rezultatele uimitoare pe care ni le promit demnitarii la alegeri. Dacă vrea să fie ministru trebuie să vină în spate cu rucsacul cu pietrele strânse și să-l verse. Am găsit câteva care atârnă greu.

La scurt timp după izbucnirea pandemiei, la începutul anului 2020, Raluca Turcan a anunțat că trebuie să se înghețe anul școlar, pentru a ține copiii izolați.

Sindicatele din învățământ au sărit ca arse.

"Este o dovadă de lipsă de profesionalism să ieși în spațiul public și să vorbești fără să ai o consultare cu specialiștii din educație, cu cei din Ministerul Educației și Cercetării sau cu partenerii sociali și să arunci variante privind modul în care se va desfășura anul școlar 2019-2020.

Înghețarea anului școlar ar produce prejudicii majore elevilor, părinților și cadrelor didactice. Prin urmare, suntem convinși că se pot găsi soluții pentru încheierea situației școlare a elevilor, dar și pentru cei care se află în anii de final de ciclu de învățământ și trebuie să susțină examenele naționale”, a taxat-o pe Raluca Turcan președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Acum, liberala Raluca Turcan este prietenă cu Comunitatea Declic fiindcă e partenera USR. Dar în 2021, când era ministrul Muncii, Turcan s-a trezit cu protest în fața instituției și cu o delegație Declic în biroul său.

Activiștii au adus 30 de coșuri de cumpărături, pe trotuarul din fața Ministerului Muncii, într-un protest cu mesaj pentru ministrul Muncii: Raluca Turcan, te provocăm să trăiești cu salariul minim!

Grupul Declic i-a arătat astfel Ralucăi Turcan că salariul minim de 1524 lei este insuficient pentru cumpărăturile de bază ale unui adult. S-a cerut „salariul minim european”.

Nu s-a dat, nu s-a găsit atunci soluție. Acum va găsi, fiindcă presupusul guvern Mureșan promite bani la pensii și salarii?

Turcan a fost și ministrul Culturii în guvernul Ciucă. A acceptat să ducă exponate din tezaurul dac în afara țării și a participat la deschiderea expoziției. Și au lovit hoții.

Pentru lipsa de preocupare pentru măsurile de protecție, Turcan a fost acuzată că este cea care a facilitat dispariţia artefactelor din muzeul dintr-un mic orășel olandez. Coiful de la Coțofenești și brățările de aur dacice sunt valori inestimabile. Supărată, a refuzat să se prezinte în faţa comisiilor de specialitate ale Parlamentului, să dea explicaţii.

O astfel de comoară nu poate fi scoasă din ţară decât printr-o hotarâre de Guvern. Hotărâre care nu a existat, aşa cum s-a întâmplat în cazul plecării artefactelor la Madrid şi Lisabona. Nu ştim nici azi dacă Raluca Turcan a încălcat legea cu bună ştiinţă, sau de proastă, fiind păcălită de funcționarii din subordine.

În septembrie 2016, deci fix în urmă cu 10 ani, sondajele arătau că mai mult de 80% dintre români sunt nemulțumiți de clasa politică, de toti liderii politici. La fel ca și azi.

Raluca Turcan trecuse prin mai multe partide de sorginte liberală.

„Primul partid în care eu am intrat a fost PNL. Am fost dată afară din PNL la solicitarea expresă a domnului Tăriceanu, care era premier și a lui Bogdan Olteanu, care era mână lui dreaptă, pe motiv că spuneam în interior cu PNL-ul se îndepărtează de programul cu care noi mersesem în fața oamenilor și de niște parteneriate strategice pe care trebuia să le consolidăm... și atunci, în 2005, a fost acel scandal legat de retragerea trupelor româneşti din Irak. Reacția PNL-ului a fost să mă dea afară.

Și pentru că am vrut să continui în politică am constituit un partid de dreapta – Partidul Liberal Democrat, care a fuzionat cu Partidul Democrat , și am păstrat componenta liberală în PDL.

De altfel, au fost momente în care în PDL am fost puternic marginalizată pentru că gândeam altfel, și structural mă comportam altfel, chiar dacă eram înconjurată de oameni pe care îi cunoșteam.

După aceea, la alegerile interne din PDL, am mers pe varianta liberală, condusă de Vasile Blaga, și așa am ajuns din nou în PNL. Cred că dacă ar fi să trag linie e o consecvență de invidiat”.

Istorioara aceasta ne-o povestea Raluca Turcan în 2016,în plin madat al lui Klaus Iohannis. Devenise ea „o adevărată Kill Bill a politicii”, așa cum o gratulase pe Elena Udrea la o întâlnire de partid.