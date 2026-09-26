Raluca Turcan anunță prioritățile pentru Ministerul Muncii

Raluca Turcan, nominalizată de PNL pentru Ministerul Muncii în Cabinetul Siegfried Mureșan, a prezentat sâmbătă măsurile pe care spune că le-ar urmări dacă Guvernul primește votul Parlamentului. Pe listă se află recalcularea pensiilor, modificări în salarizarea publică și extinderea sprijinului pentru persoanele vulnerabile și familii.

Raluca Turcan a anunțat sâmbătă că acceptă nominalizarea PNL și a premierului desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii și a prezentat principalele direcții pe care le-ar urmări dacă viitorul Cabinet va fi învestit. Reducerea în timp a taxelor pe salarii și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time se numără printre primele măsuri enumerate de aceasta.

„Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Siegfried Muresan”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

PNL a validat-o pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, alături de ceilalți miniștri liberali propuși în Cabinetul Mureșan.

Raluca Turcan spune că una dintre prioritățile unui eventual nou mandat ar fi creșterea numărului persoanelor active pe piața muncii.

„În primul rând, munca trebuie valorizată.Căutată. Încurajată. În România, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat care nu beneficiază de deduceri, potrivit OECD. E prea mult. Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii”, a transmis Raluca Turcan.

Pe lângă reducerea taxării muncii, aceasta a enumerat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și flexibilizarea formelor de muncă.

Turcan mai vorbește despre sprijin pentru persoanele care acceptă un loc de muncă departe de domiciliu, programe pentru tineri și pentru cei trecuți de 50 de ani și o legătură mai strânsă între ajutoarele sociale, formarea profesională și revenirea beneficiarilor pe piața muncii.

Raluca Turcan a abordat și salarizarea din sectorul public și a susținut că angajații de la stat nu trebuie tratați în bloc drept privilegiați.

„De prea multe ori, bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate. Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați. Sunt profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali, funcționari care muncesc corect și care merită să fie plătiți corect”, a afirmat Turcan.

În acest context, aceasta susține introducerea unei salarizări publice pe care o consideră mai echitabilă.

Un alt capitol prezentat de Raluca Turcan este cel al pensiilor.

„La fel, pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții”, a transmis aceasta.

Printre măsurile enumerate se află „pensii indexate cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și mai puțină fraudă și risipă”.

Turcan spune că un eventual nou mandat la Ministerul Muncii ar trebui să includă și extinderea serviciilor pentru persoanele vulnerabile, vârstnici și persoanele cu dizabilități.

„De aceea vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă accesibile și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Și vreau să fim alături de familiile tinere, cu deduceri fiscale și inclusiv alături de cele care trec prin lupta grea de a avea un copil, prin continuarea și extinderea programului FIV”, a scris Raluca Turcan.

Ea susține că aceste măsuri ar trebui transformate în politici publice indiferent de evoluțiile politice din următoarele zile. Preluarea efectivă a mandatului depinde însă de votul de învestitură al Parlamentului.

PNL îi mai propune în Cabinetul Mureșan pe Mircea Abrudean la Interne, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Mihai Dimian la Educație și Cercetare și Sebastian Burduja la Energie.