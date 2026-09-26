Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc sâmbătă, la ora 14:00, în ședință desfășurată exclusiv online, pentru a stabili calendarul procedurii de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Pe ordinea de zi se află repartizarea candidaților propuși pentru funcțiile de membri ai Guvernului către comisiile permanente ale celor două Camere, în vederea audierii, precum și stabilirea timpului alocat prezentării programului de guvernare și a listei Guvernului și dezbaterilor parlamentare.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Birourile permanente reunite trebuie să stabilească repartizarea candidaților pentru funcțiile de miniștri către comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului.

Totodată, parlamentarii vor decide timpul maxim care va putea fi alocat prezentării programului de guvernare, a listei Cabinetului și intervențiilor din cadrul dezbaterilor.

Potrivit calendarului discutat anterior de liderii partidelor, audierile miniștrilor sunt programate pentru luni, iar votul asupra Guvernului și programului de guvernare este prevăzut pentru marți.

După depunerea documentelor la Parlament, Siegfried Mureșan a declarat că, în cazul în care Guvernul său nu va primi votul de învestitură, președintele României ar putea ajunge să declanșeze procedura pentru alegeri anticipate.

Mureșan a precizat că știe că președintele Nicușor Dan a exclus până în prezent această variantă, dar a afirmat că, dacă actuala criză politică nu va fi rezolvată, va trebui ca alegătorii să fie chemați să decidă ce majoritate își doresc în Parlament.

„Avem acum primul demers transparent, legitim, de formare a unui guvern de la moțiunea de cenzură. Primele două desemnări anterioare au venit din partea unui partid extraparlamentar cu zero voturi, respectiv un candidat propus împotriva voinței partidului din care venea. Avem acum pentru prima dată desemnat un candidat care are sprijinul transparent, la vedere, din partea a trei partide”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că, în cazul în care Guvernul nu va trece de Parlament, criza politică se va adânci.

„Noi ne concentrăm pe formarea guvernului și știm foarte clar că dacă acest guvern trece, criza politică va fi încheiată. Noi ne vom apuca de treabă, vom livra pentru oameni. În caz contrar, criza politică se va adânci și oricine în momentul de față promite că va avea o soluție rapidă în cazul în care acest guvern nu ar obține votul de învestitură, spune oamenilor neadevărul exact așa cum au spus neadevărul înaintea moțiunii de cenzură din luna mai”, a transmis premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a explicat că, în cazul respingerii Guvernului, România s-ar afla într-o situație similară celei de după căderea Guvernului prin moțiune de cenzură și că nu există, în opinia sa, o alternativă reală pe termen scurt.

„Sunt convins că dacă acest guvern va trece, va fi mai bine pentru România, iar dacă acest guvern ar fi să nu treacă, criza politică se va adânci, oamenii vor avea pe bună dreptate mai multe semne de întrebare și sunt convins că nu se va găsi o soluție alternativă foarte curând fiindcă ne aflăm exact în punctul din 5 mai de la momentul moțiunii de cenzură, cum nu s-a găsit o altă soluție până acum, sunt convins că nu există alternativă reală la votarea acestui guvern pe termen scurt”, a mai declarat Mureșan.

El a fost întrebat, de asemenea, care este planul PNL în cazul în care Guvernul nu primește votul Parlamentului și dacă formațiunea ar susține o altă nominalizare pentru funcția de premier.

Premierul desemnat nu a indicat o altă nominalizare ca soluție, afirmând că PNL se concentrează pe obținerea votului pentru Cabinetul propus.

Mureșan a susținut că, în cazul în care Guvernul nu va fi votat, președintele României ar putea declanșa procedura pentru alegeri anticipate.

„Noi venim în fața Parlamentului pentru a câștiga votul de învestitură și pentru a guverna România, dar este clar că procedura de declanșare a alegerilor anticipate poate fi începută dacă de două ori formarea guvernului în Parlament a eșuat. Ea a eșuat deja o dată până acum. Deci este evident că dacă acest guvern nu ar fi fost votat, președintele României ar putea declanșa la orice moment alegerile anticipate.

Știu că președintele a exclus până în acest moment alegerile anticipate și înțeleg de ce domnia sa a făcut acest lucru, însă realitatea este următoarea. Dacă criza nu va fi rezolvată, la un moment dat va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a-i întreba pe cine doresc de fapt să aibă majoritatea în Parlament și va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a solicita oamenilor un nou mandat pentru un nou Parlament”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Constituția, la articolul 89, prevede că președintele României poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare dacă Parlamentul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

În cazul în care Parlamentul este dizolvat, sunt organizate alegeri parlamentare anticipate.

Până în prezent, Parlamentul a respins o singură solicitare de învestitură: cea pentru Cabinetul condus de Adrian Veștea, la 22 iunie. Guvernul Veștea a primit 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233 de voturi.

Eugen Tomac, desemnat anterior premier de președintele Nicușor Dan, nu a mai ajuns la votul din Parlament. El și-a depus mandatul înainte ca lista Cabinetului și programul de guvernare să ajungă în plen.

Astfel, Guvernul Mureșan este următoarea propunere care intră efectiv în procedura parlamentară de învestire, după eșecul Cabinetului Veștea.