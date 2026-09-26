Incendiu puternic la Băile Olănești. Flăcările s-au extins pe 22 de hectare

Incendiu puternic la Băile Olănești. Flăcările izbucnite în fondul forestier din Băile Olănești, în apropierea Schitului Iezer, s-a extins sâmbătă la aproximativ 22 de hectare, a transmis ISU Vâlcea. Pompierii intervin pentru localizarea focului într-o zonă greu accesibilă, iar din cauza amplorii incendiului a fost solicitat și sprijin aerian.

Incendiul de fond forestier din Băile Olănești a continuat să se extindă în cursul zilei de sâmbătă, după ce intervenția pompierilor a intrat în cea de-a doua zi.

La ora 12:30, suprafața afectată ajunsese la aproximativ 22 de hectare.

„În zona nu mai bate vântul și se acționează pentru localizarea incendiului”, a transmis maiorul Sorin Albinaru, din cadrul ISU Vâlcea.

Terenul greu accesibil îngreunează intervenția pompierilor, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui elicopter.

Incendiul a izbucnit vineri în fondul forestier al localității Băile Olănești, la aproximativ trei kilometri de Mănăstirea/Schitul Iezer.

Vineri seară, suprafața afectată era estimată la aproximativ 13 hectare, iar incendiul nu fusese localizat.

Din cauza condițiilor din teren, intervențiile au fost suspendate pe timpul nopții și reluate sâmbătă dimineață.

La ora 06:15, 26 de pompieri militari au început deplasarea către zona afectată, cu trei autospeciale și o dronă. Ajunse la locul intervenției, echipele au constatat că focul se extinsese în cursul nopții și se manifesta la litieră și doborâturi.

În cursul dimineții, suprafața afectată era estimată la aproximativ 16 hectare, înainte ca incendiul să ajungă ulterior la circa 22 de hectare. Pompierii continuă intervenția pentru localizarea focului.

Până în acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică, iar echipele de intervenție acționează în continuare pentru limitarea și stingerea incendiului.

La începutul lunii, incendiile de vegetație au provocat probleme și în alte zone din sud-vestul țării, unde sute de hectare au fost afectate de flăcări. În Mehedinți, incendiile s-au apropiat de locuințe, de o școală și de o biserică, iar în Caraș-Severin pompierii au intervenit mai multe zile la un incendiu izbucnit în Parcul Național Domogled.