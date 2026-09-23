Numărul incendiilor înregistrate la locuințe a marcat o ușoară creștere în primele opt luni ale acestui an, conform celor mai recente date furnizate de pompieri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a raportat 4.732 de astfel de evenimente la nivel național, comparativ cu 4.710 cazuri înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 0,5%.

Majoritatea acestor incidente au drept cauze principale defecțiunile la sistemele de încălzire, improvizațiile sau lipsa de supraveghere a echipamentelor folosite de populație.

Consecințele acestor evenimente asupra populației sunt tot mai grave, numărul victimelor fiind în creștere semnificativă față de anul trecut.

„În ceea ce priveşte consecinţele asupra populaţiei, datele indică o evoluţie mai accentuată. În perioada analizată, 127 de persoane şi-au pierdut viaţa, faţă de 122 în primele opt luni anului 2025, iar numărul persoanelor rănite a crescut de la 417 la 463. Astfel, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%”, precizează IGSU.

Motivele izbucnirii incendiilor arată că coșurile, canalele și burlanele de fum rămân principala cauză a incidentelor, chiar dacă numărul acestora a scăzut de la 1.648 la 1.562 de cazuri. Pe de altă parte, incendiile cauzate de instalațiile de încălzire defecte sau improvizate au înregistrat un avans considerabil, crescând de la 708 la 806 cazuri, o diferență de aproape 14%.

Totodată, defecțiunile de la rețelele electrice au provocat 1.376 de incendii, în creștere cu 5,4% față de cele 1.305 raportate în perioada similară a anului anterior. Odată cu scăderea temperaturilor, riscurile vor crește, pe fondul utilizării intensive a mijloacelor de încălzire și a supraîncărcării rețelelor electrice.

„În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coşurilor de fum şi a instalaţiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Echipamentele defecte, improvizaţiile, suprasolicitarea instalaţiilor electrice sau utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pot favoriza izbucnirea incendiilor, mai ales în perioada rece”, arată sursa citată.

Pentru a preveni eventualele tragedii, pompierii îndeamnă cetățenii să ia măsuri urgente înainte de venirea frigului. Printre recomandările principale se numără curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum, remedierea defecțiunilor de la sobe și centrale doar cu personal autorizat, precum și respectarea instrucțiunilor producătorului pentru aparatele de încălzire.

De asemenea, este important să se evite amplasarea materialelor inflamabile lângă sursele de căldură, să nu se supraîncarce prizele sau prelungitoarele și să nu se lase mijloacele de încălzire nesupravegheate.

„Această perioadă reprezintă momentul potrivit pentru verificarea şi pregătirea locuinţelor. Câteva măsuri simple, luate înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pot preveni producerea unor incendii şi, mai ales, pierderea de vieţi omeneşti”, mai arată sursa citată.