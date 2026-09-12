Temperaturile ridicate din ultimul timp mențin o activitate crescută în rândul populației de țânțari, iar Direcția de Sănătate Publică Sibiu avertizează că aceste insecte rămân un vector activ pentru transmiterea virusului West Nile. Chiar dacă în județul Sibiu nu a fost raportată nicio îmbolnăvire până în acest moment, cadrul epidemiologic la nivel național arată o creștere accentuată a numărului de pacienți afectați, fiind confirmate 83 de cazuri și 5 decese.

Specialistii le solicită cetățenilor să aplice metode de protecție individuală atunci când desfășoară activități în natură, cum ar fi drumețiile, alergarea sau simplele plimbări prin spațiile verzi.

Comparativ cu perioadele anterioare, datele statistice indică o tendință îngrijorătoare a răspândirii acestui virus pe teritoriul țării, pe fondul condițiilor meteorologice favorabile insectelor.

„Recomandăm prevenția chiar dacă Sibiul a fost ferit, în sezonul actual, de infectări cu West Nile. Față de anul trecut, la nivel național, se înregistrează o creștere, per sezon, cu aproape 177% a numărului de cazuri”, a declarat directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru.

În cadrul actualului sezon de supraveghere epidemiologică, declanșat în luna iunie, au fost identificate 83 de îmbolnăviri cu virusul West Nile la nivel național. Din totalul înregistrărilor, 72 de cazuri au primit confirmare de laborator, iar 11 au fost clasificate ca fiind probabile. Din păcate, 5 persoane au pierdut lupta cu boala. Reprezentanții sistemului medical au precizat că toate persoanele decedate erau în vârstă și sufereau de multiple afecțiuni cronice. Bilantul este semnificativ mai grav decât cel din intervalul similar al anului 2025, când s-au înregistrat doar 30 de cazuri și niciun deces.

Până la această dată, județul Sibiu nu a înregistrat niciun caz confirmat de infecție în cadrul perioadei curente de monitorizare. Medicorilor le-au atras atenția două situații suspecte, însă analizele de laborator efectuate ulterior au reieșit negative în ambele cazuri.

În anul precedent, la nivelul județului a fost raportat un singur caz încadrat ca probabil. Perioada oficială de monitorizare a infecției cu West Nile se derulează în fiecare an din luna iunie până la finalul lunii octombrie.

Pentru a preveni mușcăturile de insecte și posibila transmitere a virusului, medicii recomandă purtarea îmbrăcămintei de protecție, precum pantaloni lungi și bluze cu mânecă lungă, mai ales în perioadele din zi când țânțarii sunt cei mai activi.

Utilizarea substanțelor repelente, aplicarea insecticidelor, montarea plaselor de protecție la geamuri și eliminarea surselor de apă stagnantă sunt pași esențiali pentru siguranța fiecărei gospodării.

„Măsurile preventive sunt ușor de luat”, a transmis directorul DSP Sibiu, care recomandă inclusiv toaletarea vegetației abundente din grădini, desecarea bălților din apropierea gospodăriilor și îndepărtarea recipientelor în care se poate acumula apă stătută.

Chiar dacă județul Sibiu rămâne ferit de cazuri confirmate în acest sezon, autoritățile insistă pe menținerea măsurilor de precauție, în special pentru persoanele care petrec mult timp în aer liber.