Conrad „Cronos” Lant, solistul și basistul formației britanice Venom, a murit la vârsta de 63 de ani. Anunțul a fost făcut de trupă, iar cauza morții nu a fost precizată.

Pentru mai bine de patru decenii, Lant a fost vocea și una dintre figurile centrale ale unei formații care avea să influențeze decisiv evoluția muzicii metal. Venom nu a avut imaginea unei trupe construite pentru succesul comercial, însă combinația dintre sunetul agresiv, spectacolele teatrale și tematica întunecată a deschis un drum urmat ulterior de numeroase formații.

„Timp de peste patru decenii, vocea, basul şi viziunea lui Conrad au stat la baza trupei Venom. El a creat ceva ce a schimbat pentru totdeauna muzica heavy”, a transmis formația după moartea muzicianului.

Conrad Lant s-a născut la Londra și s-a mutat împreună cu familia la Newcastle în copilărie. La 16 ani s-a alăturat formației Guillotine, care avea să devină ulterior Venom.

A început ca chitarist, dar a trecut apoi la bas. După plecarea unor membri ai formației, a preluat și rolul de solist vocal. Numele de scenă Cronos avea să devină asociat cu imaginea Venom și cu una dintre cele mai recognoscibile perioade din istoria heavy metalului.

Formația s-a conturat în jurul lui Cronos, al chitaristului Jeff Dunn, cunoscut drept Mantas, și al bateristului Tony Bray, care folosea numele Abaddon.

În 1981, Venom a lansat albumul de debut, „Welcome to Hell”. Materialul a inclus piesa „In League With Satan”, cunoscută inclusiv pentru mesajul despre diavol înregistrat invers.

Sunetul formației și imaginea sa scenică erau radical diferite de ceea ce publicul era obișnuit să vadă. Cranii, săbii, accesorii inspirate de estetica S&M și elemente asociate cu vrăjitoria și satanismul făceau parte din universul vizual al trupei.

La început, toate acestea au fost atât de exagerate încât o parte dintre spectatori nu au considerat formația serioasă.

Dincolo de imaginea controversată, Venom avea să aibă o influență mult mai mare decât sugera succesul comercial al formației.

În anii '80, grupul a lansat cinci albume, iar „Black Metal” a devenit una dintre lucrările definitorii ale perioadei. Mai mult decât atât, titlul albumului a ajuns să dea numele unui întreg subgen al muzicii rock.

Formații scandinave aveau să ducă ulterior această direcție către forme și mai radicale, însă punctul de plecare a fost, în parte, universul creat de Venom.

Influența trupei s-a extins și asupra thrash metalului. Metallica, Slayer și Anthrax s-au numărat printre formațiile care au fost influențate de muzica Venom.

Cronos a ajuns să colaboreze și cu Dave Grohl, fostul baterist al Nirvana și solistul Foo Fighters. Cei doi au lucrat împreună în 2004, în cadrul proiectului Probot.

În aprilie 1985, Venom a lansat albumul „Possessed”, într-un moment în care în Statele Unite se intensificau controversele privind conținutul muzicii ascultate de tineri.

În centrul disputei se afla Parents Music Resource Center (PMRC), organizație fondată și promovată de un grup de femei cunoscute drept „Washington Wives”, printre care Tipper Gore și Susan Baker.

Organizația a ajuns să depună mărturie în fața Congresului american despre versurile și imaginile considerate sexual explicite, violente sau satanice din muzica populară.

Piesa „Possessed”, de pe albumul cu același nume, a fost inclusă pe locul 14 în lista „Filthy 15”, întocmită de PMRC. Pe aceeași listă se aflau piese interpretate de artiști precum Prince, Madonna, Sheena Easton, Judas Priest și Cyndi Lauper.

Controversa a adus Venom în atenția unui public mult mai larg, inclusiv a unor oameni care nu auziseră până atunci de formație.

Audierile PMRC au contribuit la apariția etichetelor de avertizare aplicate unor albume și discuri, însă controversa a avut și efectul de a crește expunerea mediatică a unor artiști aflați în centrul disputei.

Venom și-a întrerupt activitatea în 1988, iar Cronos a continuat în anii '90 sub numele său de scenă, lansând materiale solo.

Pauza formației nu a însemnat însă dispariția Venom din peisajul metalului.

Trupa s-a reunit ulterior și a continuat să lanseze albume. După revenire, formația a mai lansat șapte materiale discografice, iar cel mai recent, „Into Oblivion”, a apărut în mai 2026.

Venom a continuat, de asemenea, să susțină concerte și turnee, inclusiv în vara acestui an.

Venom nu a ajuns la nivelul de succes comercial al unor formații precum Black Sabbath, însă impactul său asupra metalului a fost mult mai mare decât ar putea sugera rezultatele din clasamente.

Cronos, prin vocea sa, basul agresiv și imaginea scenică a formației, a contribuit la apariția unei estetici care avea să fie preluată și transformată de generațiile următoare de muzicieni.

The Guardian a descris formația drept una dintre forțele care au contribuit la dezvoltarea thrash metalului și black metalului, iar influența sa asupra unor nume precum Metallica, Slayer și Anthrax este documentată de-a lungul istoriei genului.

La moartea lui Cronos, Venom a transmis că muzicianul a fost în centrul formației timp de peste 40 de ani și că a contribuit la crearea unui stil care a schimbat heavy metalul.