A patra zi de proteste pentru Călin Georgescu. Numărul participanților a trecut de 500

Peste 500 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat vineri, 2 octombrie, în fața Arestului Central din București, în cea de-a patra zi consecutivă de manifestații. Aproximativ 550 de persoane se aflau în zonă în cursul serii, după ce la prânz numărul participanților fusese mult mai redus.

Protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, au continuat vineri în Capitală. Susținătorii acestuia s-au strâns din nou în fața Arestului Central, unde Georgescu se află în arest preventiv.

În cursul zilei, numărul participanților a crescut, iar aproximativ 550 de persoane au ajuns în fața sediului în care este deținut fostul candidat.

Manifestanții au scandat mesaje precum „O dorință sinceră: România liberă” și „Călin Georgescu este președinte”.

Protestul s-a desfășurat pașnic. Manifestațiile au început după arestarea preventivă a fostului candidat la președenție și au continuat în fiecare zi în fața Arestului Central din București.

George Simion, desemnat de Georgescu drept unul dintre comunicatorii săi, i-a îndemnat vineri pe susținători să participe la manifestații atât în Capitală, cât și în alte zone din țară. Liderul AUR a vorbit și despre organizarea unui protest la Bruxelles.

Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central pentru încă 27 de zile, după decizia instanței prin care a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Fostul candidat este cercetat într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Instanța a dispus arestarea preventivă pe 29 septembrie.

Protestele pentru susținerea acestuia au ajuns astfel vineri la cea de-a patra zi, după ce și joi seară câteva sute de persoane se aflaseră în fața Arestului Central.