Politica

A patra zi de proteste pentru Călin Georgescu. Numărul participanților a trecut de 500

A patra zi de proteste pentru Călin Georgescu. Numărul participanților a trecut de 500Proteste Călin Georgescu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Peste 500 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat vineri, 2 octombrie, în fața Arestului Central din București, în cea de-a patra zi consecutivă de manifestații. Aproximativ 550 de persoane se aflau în zonă în cursul serii, după ce la prânz numărul participanților fusese mult mai redus.

A patra zi de proteste pentru Călin Georgescu. Numărul participanților a trecut de 500

Protestele organizate în sprijinul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, au continuat vineri în Capitală. Susținătorii acestuia s-au strâns din nou în fața Arestului Central, unde Georgescu se află în arest preventiv.

În cursul zilei, numărul participanților a crescut, iar aproximativ 550 de persoane au ajuns în fața sediului în care este deținut fostul candidat.

Ce scandează susținătorii lui Călin Georgescu

Manifestanții au scandat mesaje precum „O dorință sinceră: România liberă” și „Călin Georgescu este președinte”.

Protestul s-a desfășurat pașnic. Manifestațiile au început după arestarea preventivă a fostului candidat la președenție și au continuat în fiecare zi în fața Arestului Central din București.

George Simion, desemnat de Georgescu drept unul dintre comunicatorii săi, i-a îndemnat vineri pe susținători să participe la manifestații atât în Capitală, cât și în alte zone din țară. Liderul AUR a vorbit și despre organizarea unui protest la Bruxelles.

Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Fostul candidat la președenție rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central pentru încă 27 de zile, după decizia instanței prin care a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Fostul candidat este cercetat într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Instanța a dispus arestarea preventivă pe 29 septembrie.

Protestele pentru susținerea acestuia au ajuns astfel vineri la cea de-a patra zi, după ce și joi seară câteva sute de persoane se aflaseră în fața Arestului Central.

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