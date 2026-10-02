Poliția antiteroristă britanică a arestat un bărbat cu dublă cetățenie britanică și iraniană în ancheta privind incidentul produs în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, din Gloucestershire, unde fuseseră reținuți anterior cinci bărbați, potrivit agenției Reuters.

Autoritățile britanice verifică inclusiv ipoteza unei posibile implicări a unui stat străin, în contextul tensiunilor dintre Marea Britanie, Statele Unite și Iran.

Arestarea a avut loc joi, 1 octombrie, în cartierul Westminster din Londra. Potrivit Counter Terrorism Policing, bărbatul are 27 de ani și este suspectat de pregătirea unor acte teroriste, în baza articolului 5 din Terrorism Act 2006.

Poliția a efectuat, de asemenea, percheziții la două proprietăți din aceeași zonă. Un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani și cetățean britanic, a fost audiat sub avertisment.

Ancheta a început în dimineața zilei de 27 septembrie, când poliția a primit informații despre trei vehicule suspecte care se deplasau în direcția RAF Fairford.

Forțele de ordine au intervenit în zona Whelford, iar cinci bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, toți cetățeni britanici și rezidenți în Londra, au fost arestați. Ei erau suspectați de infracțiuni prevăzute de Explosives Act și de pregătirea unui act terorist.

Vehiculele au fost examinate de anchetatori, experți criminaliști și specialiști militari. Poliția a precizat ulterior că în cele trei furgonete nu au fost găsite dispozitive explozive improvizate, însă a fost descoperită o cantitate de benzină.

Cei cinci suspecți au fost eliberați ulterior pe cauțiune polițienească, cu condiții stricte privind deplasarea și contactele cu alte persoane. Counter Terrorism Policing a subliniat că eliberarea lor nu înseamnă închiderea anchetei.

Investigatorii analizează în continuare mai multe ipoteze privind motivul pentru care cei cinci bărbați se aflau în apropierea bazei.

Vicki Evans, coordonatorul național pentru Counter Terrorism Policing, a declarat că ancheta este „extrem de complexă” și că echipele specializate urmăresc mai multe piste. Potrivit oficialului britanic, anchetatorii iau în calcul „toate posibilitățile”, inclusiv o eventuală implicare a unui stat străin.

Poliția britanică avertizase încă din primele zile că nu exclude posibilitatea ca persoane implicate să fi acționat pentru un stat străin, direct sau prin intermediari. În același timp, autoritățile au evitat să stabilească public o legătură definitivă între incident și Iran.

Ipoteza unei legături iraniene a fost respinsă de autoritățile de la Teheran. Iranul a calificat acuzațiile drept nefondate și a convocat ambasadorul britanic pentru a protesta față de afirmațiile privind o posibilă implicare iraniană.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat anterior că există indicii privind o posibilă legătură iraniană, în timp ce oficialii americani au sugerat, la rândul lor, că ar putea exista implicarea unui actor străin. Aceste afirmații fac parte însă din contextul politic și de securitate al anchetei și nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială a investigației.

RAF Fairford este o bază militară britanică utilizată de forțele americane și are o importanță strategică în relația de securitate dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Incidentul a atras atenție suplimentară deoarece baza a fost folosită în ultimele luni de bombardiere americane pentru operațiuni împotriva Iranului. În acest context, autoritățile britanice și americane analizează cu atenție orice posibilă amenințare la adresa instalațiilor militare utilizate de SUA.

Ancheta rămâne în desfășurare, iar poliția britanică nu a prezentat până acum public dovezi care să stabilească definitiv cine a coordonat activitatea suspectă din apropierea bazei sau care era obiectivul acesteia.