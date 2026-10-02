Federațiile de rugby din România, Georgia, Portugalia și Spania au semnat Memorandumul de Înțelegere pentru a înființa Alianța Celor Patru Națiuni, o inițiativă menită să consolideze cooperarea dintre cele patru federații europene de înaltă performanță care nu fac parte din Turneul celor Șase Națiuni.

Alianța va activa în cadrul Rugby Europe și World Rugby și va urmări promovarea unor propuneri comune pentru dezvoltarea rugby-ului în regiune.

Cele patru federații își vor coordona pozițiile în ceea ce privește competițiile, calendarul internațional, finanțarea și guvernanța, urmând să își susțină interesele comune în cadrul organismelor internaționale.

Inițiativa a fost conturată în urma unei întâlniri a reprezentanților celor patru federații, organizată în Georgia în luna septembrie. Obiectivul este dezvoltarea rugby-ului în domeniile sportiv, financiar, comercial și instituțional, precum și creșterea competitivității celor patru națiuni pe scena internațională.

Printre prioritățile alianței se numără cooperarea în zona de înaltă performanță, formarea antrenorilor și dezvoltarea rugby-ului juvenil. Federațiile vor analiza și posibilitatea unor noi formate de competiții la un nivel superior între națiunile membre și vor identifica oportunități comerciale comune.

De asemenea, cele patru federații intenționează să adopte poziții coordonate în cadrul organismelor internaționale de conducere ale rugby-ului.

Alianța va fi coordonată de un Comitet de Coordonare, cu o președinție rotativă. România este reprezentată de președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache.

Din partea Georgiei au semnat David Kacharava, Vasil Abashidze și George Nijaradze, în timp ce Portugalia este reprezentată de Carlos Amado da Silva și Frederico Sousa. Spania îi are ca reprezentanți pe Juan Carlos Martín Hansen și Gabriel Sáez.

„Această alianță întărește ambiția Portugaliei de a crește și de a se stabili la cel mai înalt nivel al rugby-ului internațional”, a declarat Carlos Amado da Silva.

La rândul său, Alin Petrache a afirmat: „Suntem extrem de bucuroși că, pentru prima dată, avem o voce comună”.