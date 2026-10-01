Scenariul organizării alegerilor anticipate în România este un demers riscant care ar putea destabiliza grav contextul politic național. Eurodeputatul Eugen Tomac susține că o astfel de decizie ar aduce beneficii exclusiv factorilor externi care își doresc o țară vulnerabilă și fără o direcție clară în gestionarea problemelor interne.

Într-un moment în care contextul regional și național impune stabilitate, liderii politici sunt chemați să plaseze prioritățile statului deasupra calculelor electorale de partid. Rețetele politice folosite până în prezent și-au arătat limitele, fiind necesară o abordare matură din partea celor care iau decizii.

„România se află la răscruce, iar cheia se află în mâinile politicienilor responsabili în această țară. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național. Sublinez interesul național a României și apoi interesul de partid, pentru că România are nevoie astăzi de oameni de stat care să-și asume decizii importante”, a declarat Tomac la Digi24.

Harta politică actuală arată o populație îndreptățită să își exprime frustrarea prin mecanismele democratice existente. Cu toate acestea, organizarea unui scrutin anticipat nu reprezintă un răspuns eficient la problemele de fond, ci ar putea să agraveze instabilitatea existentă.

„Am încercat soluții care nu au funcționat. Și cred că în momentul de față, și aici vreau să fiu cât se poate de clar, trebuie făcută distincția între ce cer cetățenii și ce spun unii lideri politici. Pentru că cetățenii sunt supărați și sunt supărați pe bună dreptate, au tot dreptul să folosească pârghiile democrației să ceară, de exemplu, o alegere anticipată. Dar cred că politicienii trebuie să gândească foarte bine în ceea ce este proiectul alegerilor anticipate, pentru că ele nu sunt cheie rezolvării acestei crize.

Din contră, ecuația de astăzi mă arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc și adâncesc criza și, din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie editat. Și ca să fiu mult mai clar și cât se poate de limpede, nu avem nevoie de alegeri anticipate și nu avem cum să-i facem un asemenea cadoul lui Putin”, a spus Eugen Tomac.

O eventuală dizolvare a Parlamentului și declanșarea alegerilor ar lăsa țara expusă în fața provocărilor de securitate. O analiză atentă a tendințelor din societate indică faptul că prelungirea crizei politice afectează direct capacitatea de reacție a statului român.

„Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate în momentul de față nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc, pentru că cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate și, pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc, în primul rând, interesul României. O adâncirea crizei n-ar servi decât celor care își doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă și cu aceste provocări pe care le simțim deja aproape regulat la frontierele noastre. Cred că acest lucru în momentul de față trebuie evitat. Alegerile anticipate sunt un cadoul pentru Putin. Asta este opinia mea și mă mențin cât se poate de seri”, a afirmat Tomac.

Schimbarea configurației parlamentare prin alegeri desfășurate într-un climat tensionat ar putea favoriza formațiunile care promovează teme favorabile Moscovei. O redistribuire a mandatelor în acest context reprezintă un risc major pentru echilibrul democratic.

„Nu este exclus ca torțele politice care promovează agresiv, insistent și iresponsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat. Și acest lucru este de evitat în momentul de față”, a declarat Eugen Tomac.