Nouă restricție în Rusia. Ce sumă de bani pot scoate rușii din țară

Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 29 septembrie un decret care limitează la 1 milion de ruble suma de numerar în ruble pe care persoanele fizice o pot scoate din Rusia către Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Azerbaidjan, Tadjikistan și Uzbekistan, potrivit Meduza. Măsura a intrat în vigoare în aceeași zi și extinde restricțiile introduse anterior pentru statele Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA).

Pentru companii și antreprenorii individuali, regula este mai strictă: exportul de numerar către aceste țări este interzis indiferent de sumă, cu anumite excepții prevăzute în decret. În cazul încălcării regulilor, autoritățile pot confisca suma care depășește pragul în cazul persoanelor fizice, respectiv întreaga sumă transportată de firme și antreprenori.

Noua limită reprezintă o reducere semnificativă față de regula aplicată anterior. Din aprilie 2026, persoanele fizice puteau scoate din Rusia către statele UEEA numerar în ruble în limita echivalentului a 100.000 de dolari, calculat la cursul Băncii Centrale a Rusiei la momentul trecerii frontierei.

Prin decretul nr. 706, pragul a fost înlocuit cu o limită fixă de 1 milion de ruble și, în același timp, aria geografică a restricției a fost extinsă. Azerbaidjanul, Tadjikistanul și Uzbekistanul au fost incluse în lista statelor vizate.

Potrivit agenției Interfax, modificarea reduce limita pentru persoane fizice de la echivalentul a 100.000 de dolari la 1 milion de ruble.

Decretul stabilește și sancțiunea financiară. Pentru o persoană fizică, numerarul transportat peste limita de 1 milion de ruble poate fi confiscat.

În cazul unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual, poate fi confiscată întreaga sumă de numerar exportată cu încălcarea interdicției.

Implementarea măsurii revine, în funcție de atribuții, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Federal de Securitate și Serviciului Vamal Federal. Guvernul rus, împreună cu Banca Centrală, trebuie să stabilească în termen de trei luni procedura de evidență a numerarului exportat.

Interdicția nu este absolută. Decretul prevede situații în care numerarul poate fi transportat prin anumite aeroporturi internaționale desemnate de guvern, dacă sunt prezentate documente bancare care confirmă retragerea banilor din conturile persoanei sau ale entității care transportă suma.

Sunt prevăzute, de asemenea, excepții pentru anumite operațiuni de transport internațional și pentru asigurarea activității misiunilor diplomatice și consulare ruse din străinătate.

Prin urmare, regula nu înseamnă că orice sumă de peste 1 milion de ruble este interzisă în toate circumstanțele, ci că exportul obișnuit de numerar către statele vizate este supus noii limite și condițiilor stabilite de decret.

Măsura vine în contextul unor restricții mai largi privind circulația numerarului și transferurile transfrontaliere. Presa economică rusă a relatat anterior despre creșterea volumului de numerar rusesc ajuns în unele state din regiune și despre problemele întâmpinate de băncile locale în gestionarea și conversia acestor sume. RBC a relatat că unele bănci din Belarus și Kazahstan au introdus comisioane pentru operațiunile cu numerar în ruble, iar unele instituții financiare din Armenia au suspendat anumite operațiuni cu ruble cash.

În paralel, Banca Centrală a Rusiei menține în 2026 reguli distincte pentru transferurile bancare transfrontaliere. Pentru anumite categorii de persoane fizice, transferurile în străinătate sunt permise, în timp ce pentru unele categorii de nerezidenți din state considerate „neprietenoase” există în continuare restricții. Regulile actuale sunt prevăzute să rămână în vigoare până la 7 decembrie 2026.

Decretul schimbă în primul rând condițiile pentru transportul fizic al rublelor în numerar peste frontiera Rusiei. El nu reprezintă, prin formularea sa, o interdicție generală asupra tuturor transferurilor bancare către Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Azerbaidjan, Tadjikistan sau Uzbekistan.

Noua limită este însă relevantă pentru persoanele care folosesc numerarul pentru cheltuieli, economii, tranzacții comerciale sau transferarea fizică a unor fonduri între Rusia și statele din regiune. Pentru operațiunile care intră în excepțiile prevăzute de decret, sunt necesare documentele și condițiile stabilite de autoritățile ruse.

Decretul prezidențial nr. 706 a fost semnat de Vladimir Putin la 29 septembrie 2026 și a intrat în vigoare în aceeași zi.