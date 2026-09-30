Moscova amplifică presiunea asupra statelor europene și lansează noi avertismente explicite cu privire la sprijinul militar oferit Kievului. Reprezentanții Ministerului rus de Externe au transmis că unitățile industriale de pe continentul european care furnizează tehnică militară pentru forțele ucrainene sunt considerate obiective militare legitimabile în cadrul actualului confruntări, conform Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat că infrastructura militară din afara granițelor Ucrainei nu beneficiază de protecție specială dacă contribuie la înarmarea armatei ucrainene. Mesajul transmis de la Moscova clarifică poziția conducerii ruse cu privire la implicarea statelor occidentale.

„Fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă potențiale ținte militare pentru Rusia. Nu trebuie să se creadă că fabricile militare din afara Ucrainei care produc armament pentru Kiev vor fi în siguranță. Oricine gândește astfel se înșală.”, a spus Zaharova.

Oficialii ruși susțin că sprijinul logistic și industrial oferit Ucrainei depășește cadrul unei simple asistențe internaționale și plasează guvernele de pe continent în interiorul confruntării. Declarațiile recente vin pe fondul intensificării retoricii privind capacitățile strategice ale Federației Ruse și securitatea regiunilor de frontieră ale NATO, precum exclava Kaliningrad.

„Țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina”, a adăugat ea.

Tensiunile diplomatice sunt dublate de o serie de incidente de securitate raportate de mai multe membre ale Alianței Nord-Atlantice. Recent, serviciile de informații din Estonia au indicat că structurile de la Moscova ar fi orchestrat un atac desfășurat în luna august împotriva sediului unui contractor din sectorul de apărare localizat la Tallinn.

Situații similare au fost semnalate și în alte țări europene. Germania a acuzat oficial Moscova pentru o tentativă de atac cu dronă orientată împotriva aeroportului din Leipzig, iar premierul polonez Donald Tusk a atras atenția asupra riscului ca Rusia să simuleze atacuri accidentale pe teritoriul NATO pentru a testa coeziunea și viteza de reacție a partenerilor occidentali.