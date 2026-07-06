Tezele din Iulie, sau cum a murit pro-occidentalismul lui Ceaușescu

Tezele din Iulie rămân un moment definitoriu pentru Istoria comunismului românesc. Au trecut cinci decenii și jumătate de la acel moment. În numai 3 ani de când cucerise Occidentul cu refuzul de a lua parte la invazia din Cehoslovacia. Fusese vizitat între timp și de Președintele SUA Richard Nixon.

La 6 iulie 1971, Ceaușescu șoca activul de partid. Vizitase China, Coreea de Nord, Vietnam în intervalul 1-19 iunie 1971. Văzuse acolo modul în care liderul suprem este adulat, văzuse funcționalismul minimalist locativ și alimentar. În acel moment, considerase că trebuia să ia piciorul de pe pedala occidentalizării. Avea nevoie de Occident doar ca să reziste în fața sovieticilor.

Ion Iliescu a făcut imprudența să comenteze ce văzuse într-un mod neplăcut pentru Elena Ceaușescu. Primul șef de stat al României post-decembriste era atunci în vârful ierarhiei comuniste. Avea să cadă rapid. Elenei Ceaușescu nu-i plăcuse expresia ”Ăsta-i dresaj, tovarășa Lenuța!”

„Tezele din Iulie” sunt o denumire convențională a unui document oficial prezentat la CPEx intitulat „Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.” De fapt, Nicolae Ceaușescu a considerat că în acest mod, românii nu se vor duce prea mult spre Occident. Observase că toți inginerii, muncitorii plecați la specializare veneau acasă cu mărfuri occidentale.

Românii luau cu asalt shop-urile din vămi pentru a cumpăra produse occidentale. Micul trafic de frontieră de la Turnu Severin și Timișoara reprezentau debușee la granițele sud-vestică și vestică a României.

Pe scurt, realismul socialist revenea în literatură ca temă. Erau 17 propuneri în aceste „teze”. Marin Preda a amenințat atunci cu „sinuciderea”, deși scrisese Moromeții în 1955-1967, în acest stil. Cinematografia, arta, literatura, științele umaniste urmau să se reconfigureze politic.

Sergiu Nicolaescu a povestit că după „Tezele din Iulie”, a ales să nu mai conducă Mercedesul pe care-l avea. Asta, pentru că după ce se trecuse la Dacia 1300 și se fabrica ARO, Ceaușescu impusese ca mașinile românești să fie folosite de protipendada comunistă, începând cu el însuși.

„Tezele din Iulie” de acum 55 ani au mai permis încă aproape 10 ani de relativă destindere. În 1975, Nicolae Ceaușescu obținea de la americani Clauza Națiunii celei mai Favorizate. Vizitase SUA anterior, iar în 1975 venise și Președintele SUA Gerald Ford în România. Au urmat vizite în Spania și în Marea Britanie.

Defectarea în vara lui 1978 a generalului Ion Mihai Pacepa l-a adus pe Nicolae Ceaușescu în pragul colapsului psihic. Practic acel moment l-a convis că trebuia să pedaleze pe anti-sovietism dar să continue pe linia impusă de „Tezele din Iulie”. În august 1983, va merge mai departe. Austeritatea, cenzura, poliția politică deja își arătau tot mai pronunțat colții.