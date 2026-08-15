Șoferii vor plăti mai puțin pentru combustibil începând de la miezul nopții. Decizia vine pe fondul unei modificări fiscale importante, respectiv diminuarea nivelului accizei aplicate carburanților. Despre acest subiect a scris pe Facebook fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care a explicat că măsura este concepută pentru a ameliora presiunea financiară asupra cetățenilor.

Ieftinirea va fi simțită imediat de către consumatori, reducerea fiind de 68 de bani pentru fiecare litru de motorină achiziționat.

„Din această noapte, de la ora 24:00, motorina se ieftinește cu 68 de bani pe litru, acciza la carburanți scade, iar efectul se vede imediat la pompă”, a transmis fostul ministru.

Măsura de reducere a accizei a fost prezentată ca un instrument direct de protejare a puterii de cumpărare. În ultima perioadă, majorările succesive ale prețurilor la gaze, energie și carburanți au afectat serios bugetele gospodăriilor din România.

Fostul oficial a subliniat că inițiativa este rezultatul demersurilor realizate alături de echipa PSD. De asemenea, acesta a menționat că ajustarea prețului la motorină reprezintă doar o primă etapă dintr-un pachet mai amplu de intervenții menite să limiteze efectele inflației.

Lansarea anunțului privind ieftinirea carburanților a inclus și o componentă politică clară, direcționată împotriva lui Ilie Bolojan. Bogdan Ivan a criticat atitudinea acestuia din ultimele luni, acuzându-l că a cerut populației să facă eforturi financiare nejustificate în loc să identifice soluții concrete.

„Domnule Ilie Bolojan, Dumneavoastră le-ați cerut românilor, lună după lună, să suporte scumpiri, să facă economii și să strângă cureaua. Noi am ales alt drum. Să găsim soluții și să venim concret în ajutorul oamenilor”, a afirmat Ivan.

Fostul ministru a reiterat angajamentul de a continua sprijinirea consumatorilor prin noi măsuri economice. „Reducerea prețului motorinei este un prim pas. Vom continua să luăm măsuri care să protejeze puterea de cumpărare a românilor și să țină sub control scumpirile”, a mai transmis fostul ministru al Energiei.

Impactul bugetar al acestei măsuri este direct proporțional cu volumul alimentat. Calculat strict din punct de vedere matematic, o scădere de 68 de bani pe litru generată de diminuarea accizei înseamnă o economie totală de 34 de lei pentru un rezervor standard cu o capacitate de 50 de litri, cu condiția ca reducerea să fie reflectată integral în tarifele practicate de benzinării.