Primăria Capitalei a anunțat lansarea unor lucrări ample de infrastructură în zona Gării de Nord. Proiectul include reabilitarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu și modernizarea rețelei de canalizare din zonă, un sistem vechi de aproape un secol care necesita intervenții urgente.

Intervenția coordonată permite optimizarea șantierelor din Capitală, astfel încât rețelele subterane să fie refăcute înainte de turnarea noilor linii de transport public.

Șantierul a demarat deja din luna precedentă, când echipele de intervenție au decopertat vechea cale de rulare a tramvaielor și au efectuat primele excavări. În prezent, echipele companiei Apa Nova acționează direct pe Bulevardul Dinicu Golescu pentru înlocuirea infrastructurii de apă și canalizare.

„Reţeaua de canalizare din zona Gării de Nord are aproape 100 de ani. O modernizăm acum, odată cu lucrările la şina de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Am început lucrările luna trecută, când am scos şina veche şi am făcut primele săpături. Acum, Apa Nova a intrat pe Bulevardul Dinicu Golescu, pentru înlocuirea a 364 de metri de reţea de canalizare şi aproape 100 de metri de reţea de apă”, informează Primăria Municipiului Bucureşti pe pagina de Facebook.

Tronsonul de pe Bulevardul Dinicu Golescu este integrat în Lotul 7 de modernizare a căilor de rulare din capitală. Acest lot se extinde pe o lungime totală de 1,8 kilometri și include artere importante din sectorul 1, precum Bulevardul Gheorghe Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu.

Pe lângă lucrările la sol și subterane, proiectul aduce schimbări vizibile și la rețeaua de iluminat și alimentare electrică. Cablurile aeriene au fost coborâte în subteran, eliminând aspectul inestetic al rețelelor suspendate pe stâlpi.

„Tot aici, zilele acestea facem săpături pentru montarea noilor stâlpi pentru susţinerea reţelei de tramvai şi pentru iluminatul stradal. Reţelele electrice deja au fost îngropate, ca să nu mai vedem cabluri atârnate pe stâlpi. Până la finalul anului viitor, continuăm lucrările de modernizare a şinei de tramvai, a conductelor şi colectoarelor de apă/canal pe restul străzilor de pe acest lot”, a transmis Primăria.

Reprezentanții municipalității au menționat că ritmul lucrărilor va fi menținut susținut pe tot parcursul anului viitor, scopul fiind reabilitarea completă a liniilor de tramvai, a conductelor și a colectoarelor de apă pe toate străzile incluse în acest lot.