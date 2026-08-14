Reguli noi pentru camioanele din București. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei

Primăria Capitalei a pus vineri în dezbatere publică un nou regulament pentru accesul și circulația camioanelor și utilajelor grele în București. Proiectul prevede extinderea restricțiilor de tonaj din zona centrală până la ieșirile din oraș, introducerea unor taxe pentru zona B și majorarea amenzilor până la 10.000 de lei pentru vehiculele care circulă fără autorizație.

Primarul general Ciprian Ciucu propune un sistem unic pentru traficul greu, care ar urma să se aplice în întreaga Capitală. Municipalitatea susține că noile reguli au ca obiectiv reducerea traficului greu, protejarea infrastructurii și creșterea siguranței rutiere, fără afectarea transporturilor esențiale.

În prezent, restricțiile se aplică în principal în zona A, care acoperă partea centrală a Capitalei.

Noul regulament introduce reguli și pentru zona B, delimitată între marginea zonei centrale și ieșirile din București. În prezent, pentru circulația vehiculelor grele în această zonă nu există restricții similare și nici obligația plății unei taxe.

Pentru zona A, tarifele prevăzute în actuala reglementare ar urma să rămână neschimbate. Vehiculele cu masa totală maximă cuprinsă între 5 și 7,5 tone ar plăti 363 de lei pentru o zi sau 3.147 de lei pentru o lună. În zona B, autorizația ar urma să coste 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună.

Primăria susține că diferența dintre tarife este gândită pentru a-i determina pe transportatori să utilizeze mai mult traseele din afara inelului central.

Proiectul aduce modificări și în privința sancțiunilor aplicate celor care circulă fără autorizația necesară.

Amenzile propuse sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, comparativ cu nivelul actual de 4.000-5.000 de lei.

„Amenzile pentru transportatorii care circulă prin București fără autorizație se dublează!”, a transmis Primăria Capitalei.

Regulamentul schimbă și condițiile privind intervalele orare de circulație. Autovehiculele de peste 5 tone ar putea circula fără restricții de oră în afara zonei centrale, cu condiția să dețină autorizația corespunzătoare.

Poliția Locală a intensificat în acest an verificările asupra vehiculelor grele care circulă prin București. De la începutul anului au fost controlate aproximativ 4.000 de camioane, iar în peste 800 de cazuri au fost aplicate sancțiuni.

Valoarea totală a amenzilor depășește 3,6 milioane de lei.

„Practic, unul din cinci camioane circula ilegal”, susțin reprezentanții municipalității.

Noile reguli nu sunt încă în vigoare. După perioada de dezbatere publică și analizarea observațiilor primite, proiectul urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București.