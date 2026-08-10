Aproape 3 din 10 mașini din România apar fără RCA activ

Aproape 29% dintre vehiculele înregistrate în România nu figurau cu o poliță RCA activă la finalul lunii martie 2026, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. ASF atrage însă atenția că această diferență nu înseamnă că toate vehiculele respective circulă fără asigurare, în timp ce datele BAAR arată că accidentele provocate de persoane neasigurate au generat despăgubiri de milioane de euro.

La 31 martie 2026 existau 7.949.613 polițe RCA active, în timp ce parcul auto înregistrat la sfârșitul anului 2025 cuprindea 11.222.292 de vehicule. Raportarea celor două valori indică un grad de acoperire de aproximativ 71%, iar aproape 29% dintre vehicule nu figurau cu o poliță RCA valabilă. Diferența statistică depășește astfel 3,2 milioane de vehicule.

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția că diferența dintre numărul vehiculelor înmatriculate și cel al polițelor active „nu poate fi interpretată automat” drept numărul mașinilor care circulă fără RCA.

În parcul auto sunt incluse și vehicule care nu mai sunt folosite efectiv, sunt imobilizate, defecte sau nu circulă pe drumurile publice din alte motive.

ASF anunță că nu deține date care să arate câte dintre vehiculele fără poliță RCA activă sunt utilizate efectiv în trafic.

Datele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România indică însă existența unui număr important de accidente provocate de persoane care nu aveau RCA.

În primele șase luni din 2026, BAAR a achitat 45,7 milioane de lei în 756 de dosare de daună rezultate din accidente produse în România de persoane vinovate și neasigurate.

Pe componenta externă, până la 30 iunie au fost înregistrate alte 842 de dosare în care persoanele vinovate nu aveau RCA. Pentru acestea au fost achitate despăgubiri de aproximativ 5 milioane de euro. În total, în prima jumătate a anului au fost înregistrate aproape 1.600 de dosare, interne și externe, iar despăgubirile au depășit 13 milioane de euro.

Și în 2025 valoarea despăgubirilor pentru accidente produse de persoane fără RCA a fost ridicată. Pentru accidentele produse în România, BAAR a achitat aproximativ 96 de milioane de lei în 1.405 dosare de daună. Pe componenta externă au fost înregistrate alte 1.267 de dosare, iar despăgubirile au ajuns la aproximativ 11,5 milioane de euro.

În total, anul trecut au fost înregistrate 2.672 de dosare de daună în care persoanele vinovate nu aveau asigurare, iar despăgubirile au însumat aproximativ 30,7 milioane de euro.

În 2024 au fost înregistrate 1.373 de dosare pe componenta internă și 1.286 pe cea externă, adică 2.659 în total.

Datele din ultimii ani indică un grad de acoperire RCA relativ constant. În 2021 existau aproximativ 6,72 milioane de polițe RCA la un parc auto de 9,66 milioane de vehicule, ceea ce însemna un grad de acoperire de aproximativ 70%.

La 30 iunie 2024, din circa 10,5 milioane de vehicule înregistrate, aproximativ 7,5 milioane aveau RCA, ceea ce reprezenta un grad de acoperire de 71,02%.

Datele cele mai recente indică o situație apropiată, cu aproximativ șapte din zece vehicule înregistrate având o poliță RCA activă.

Atunci când un accident este provocat de un vehicul identificat care nu are RCA, despăgubirea victimei poate fi gestionată prin mecanismul administrat de BAAR.

Pot fi acoperite atât prejudiciile materiale, cât și, după caz, cele rezultate din vătămări corporale sau deces.

Datele privind despăgubirile arată că există accidente produse de vehicule neasigurate aflate efectiv în trafic, chiar dacă statisticile nu permit concluzia că trei din zece mașini întâlnite pe drumurile din România circulă fără RCA.

Aproape 30% dintre vehiculele aflate în evidențele naționale nu figurau însă cu o poliță activă, iar numai în prima jumătate a anului 2026 persoanele neasigurate au generat aproape 1.600 de dosare de daună, interne și externe.